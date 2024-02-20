استقرار أسعار الذهب عالمياً اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الثلاثاء، على الرغم من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، مع ترقب المستثمرين محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للحصول على مزيد من الدلائل بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة.
واستقر السعر الفوري للذهب عند 2018.03 دولار للأوقية (الأونصة) حيث كانت معظم الأسواق الأمريكية مغلقة يوم أمس الاثنين .
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2029.10 دولار للأوقية.
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