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استقرار أسعار الذهب عالمياً اليوم

2/20/2024 12:08:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الثلاثاء، على الرغم من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، مع ترقب المستثمرين محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للحصول على مزيد من الدلائل بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة.
واستقر السعر الفوري للذهب عند 2018.03 دولار للأوقية (الأونصة) حيث كانت معظم الأسواق الأمريكية مغلقة يوم أمس الاثنين .


وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2029.10 دولار للأوقية.


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