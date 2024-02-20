كبير مستشاري بايدن يزور مصر وإسرائيل لبحث التهديد بهجوم رفح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن بريت ماكغورك كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن بشؤون الشرق الأوسط، سيزور مصر وإسرائيل هذا الأسبوع مع تزايد المخاوف بشأن تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن هجوم على رفح جنوبي قطاع غزة.
وقال الموقع إنه من المتوقع أن يلتقي ماكغورك بمدير جهاز المخابرات المصرية عباس كامل ومسؤولين مصريين آخرين، يوم غد الأربعاء.
كما من المتوقع أن يلتقي الخميس المقبل مع نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ومسؤولين إسرائيليين آخرين.
وستركز المباحثات مع كل من مصر وإسرائيل على رفح ومفاوضات تبادل الأسرى، حسب "أكسيوس".
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