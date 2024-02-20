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كبير مستشاري بايدن يزور مصر وإسرائيل لبحث التهديد بهجوم رفح

2/20/2024 12:08:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن بريت ماكغورك كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن بشؤون الشرق الأوسط، سيزور مصر وإسرائيل هذا الأسبوع مع تزايد المخاوف بشأن تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن هجوم على رفح جنوبي قطاع غزة.


وقال الموقع إنه من المتوقع أن يلتقي ماكغورك بمدير جهاز المخابرات المصرية عباس كامل ومسؤولين مصريين آخرين، يوم غد الأربعاء.


كما من المتوقع أن يلتقي الخميس المقبل مع نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ومسؤولين إسرائيليين آخرين.


وستركز المباحثات مع كل من مصر وإسرائيل على رفح ومفاوضات تبادل الأسرى، حسب "أكسيوس".


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