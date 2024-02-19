المدارس تبدأ مراجعة استمارات طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات

(MENAFN
- Youm7) بدأت المدارس مراجعة استمارات طلاب الثانوية العامة المتقدمين لامتحانات الصف الثالث الثانوي العام 2024، للتأكد من صحة البيانات الموجودة داخل الاستمارة الإلكترونية، خاصة الاسم والمواد الدراسية التي سيؤدى فيها الطالب الامتحان والشعبة وذلك قبل تسليم الاستمارة الإلكترونية إلى كنترولات الثانوية العامة.
أكدت وزارة التربية والتعلي والتعليم الفنى، أن المدارس تستقبل استمارات طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات، مشددة على جميع الطلاب المتأخرين عن تسجيل استمارة التقدم للامتحانات بسرعة الانتهاء من كتابة البيانات عبر موقع الوزارة من خلا البريد المدرسى لكل طالب، موضحة أن التقدم للامتحانات يكون بملء وتسجيل الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة.
وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 بداية من الأحد 14 يناير 2024، ويمكن للطلاب الآن الدخول على الرابط التالى لملء الاستمارة
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