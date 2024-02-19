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المدارس تبدأ مراجعة استمارات طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات

2/19/2024 11:29:32 PM
(MENAFN- Youm7) بدأت المدارس مراجعة استمارات طلاب الثانوية العامة المتقدمين لامتحانات الصف الثالث الثانوي العام 2024، للتأكد من صحة البيانات الموجودة داخل الاستمارة الإلكترونية، خاصة الاسم والمواد الدراسية التي سيؤدى فيها الطالب الامتحان والشعبة وذلك قبل تسليم الاستمارة الإلكترونية إلى كنترولات الثانوية العامة.



أكدت وزارة التربية والتعلي والتعليم الفنى، أن المدارس تستقبل استمارات طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات، مشددة على جميع الطلاب المتأخرين عن تسجيل استمارة التقدم للامتحانات بسرعة الانتهاء من كتابة البيانات عبر موقع الوزارة من خلا البريد المدرسى لكل طالب، موضحة أن التقدم للامتحانات يكون بملء وتسجيل الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة.



وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 بداية من الأحد 14 يناير 2024، ويمكن للطلاب الآن الدخول على الرابط التالى لملء الاستمارة












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