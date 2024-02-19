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شاهد عروض فنية على النيل للمشاركين فى مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون

2/19/2024 11:29:32 PM
(MENAFN- Youm7) رصدت عدسة "اليوم السابع" صوراً للفرق الفنية الدولية والمحلية المشاركة فى مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته الحادية عشر، المقامة فى أسوان خلال الفترة من 18 وحتى 22 فبراير الجارى، على هامش تعامد شمس معبد أبوسمبل.



وقدمت الفرق الفنية المشاركة وتضم 10 فرق محلية وهى: "أسوان وتوشكى ومرسى مطروح والشرقية وبورسعيد وملوى والوداى الجديد وأسيوط والحرية وأطفال أبوسمبل"، و5 فرق دولية، وهى: "الهند والمكسيك وبولندا وفلسطين والسودان"، عروضاً مميزة بعد أن صعد أعضاء الفرق الفنية فوق أسطح اللنشات النيلية وقدموا استعراضاتهم الفنية الفلكلورية والشعبية التى يتميزون بها، وسط تجاوب وتفاعل المشاهدين فى مدينة أسوان.



وانطلقت فعاليات مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته الـ11، الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بوزارة الثقافة، تحت رعاية محافظة أسوان، يوم الأحد 18 فبراير ويستمر حتى يوم 22 من الشهر الجارى وتقدم خلاله الفرق المشاركة عروضها الفنية فى 12 موقعاً بمحافظة أسوان، وتختتم الفاعليات فى ساحة معبد أبوسمبل صبيحة يوم تعامد الشمس على قدس أقداس معبد رمسيس جنوب مصر.





مهرجان-أسوان-الدولى-للثقافة-والفنون-(1)



مهرجان-أسوان-الدولى-للثقافة-والفنون-(2)



مهرجان-أسوان-الدولى-للثقافة-والفنون-(3)



مهرجان-أسوان-الدولى-للثقافة-والفنون-(4)



مهرجان-أسوان-الدولى-للثقافة-والفنون-(5)



مهرجان-أسوان-الدولى-للثقافة-والفنون-(6)



مهرجان-أسوان-الدولى-للثقافة-والفنون-(7)



مهرجان-أسوان-الدولى-للثقافة-والفنون-(8)



مهرجان-أسوان-الدولى-للثقافة-والفنون-(9)



مهرجان-أسوان-الدولى-للثقافة-والفنون-(10)



مهرجان-أسوان-الدولى-للثقافة-والفنون-(11)



مهرجان-أسوان-الدولى-للثقافة-والفنون-(12)



مهرجان-أسوان-الدولى-للثقافة-والفنون-(13)



مهرجان-أسوان-الدولى-للثقافة-والفنون-(14)



مهرجان-أسوان-الدولى-للثقافة-والفنون-(15)



مهرجان-أسوان-الدولى-للثقافة-والفنون-(16)



مهرجان-أسوان-الدولى-للثقافة-والفنون-(17)



مهرجان-أسوان-الدولى-للثقافة-والفنون-(18)



مهرجان-أسوان-الدولى-للثقافة-والفنون-(19)



مهرجان-أسوان-الدولى-للثقافة-والفنون-(20)



مهرجان-أسوان-الدولى-للثقافة-والفنون-(21)



مهرجان-أسوان-الدولى-للثقافة-والفنون-(22)



مهرجان-أسوان-الدولى-للثقافة-والفنون-(23)



مهرجان-أسوان-الدولى-للثقافة-والفنون-(24)



مهرجان-أسوان-الدولى-للثقافة-والفنون-(25)





















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