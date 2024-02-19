المتحدث باسم الأونروا: الأوضاع فى غزة لا تزال كارثية

(MENAFN
- Youm7) قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن الأوضاع في قطاع غزة لا تزال كارثية.
ولفت، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، إلى أن الأوضاع تنهار على المستويات الإغاثية والصحية، حيث نتحدث عن مئات الآلاف من المرضى، وعن ضعف المناعة الصحية الفردية لمعظم سكان القطاع.
وأوضح أن منطقة شمال قطاع غزة ومدينة غزة تحتوي على مئات الآلاف من الجوعى، وكذلك في منطقة جنوب القطاع؛ مئات الآلاف يتناولون وجبة واحدة كل يومين، وهناك من يمتنعون عن تناول الطعام لتوفيره للأبناء.
وأكد أن هناك نقصا في كل شيء بقطاع غزة، المياه والأدوية والوقود والإمدادات الطبية، وكذلك تزداد الأمور سوءا في مدينة رفح.
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