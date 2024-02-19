تونس تؤكد أهمية التشاور مع البنك الأوروبي لتمويل مشاريع واعدة

MENAFN - Youm7) أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أهمية تعزيز آليات التشاور والحوار بين بلاده والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أجل تمويل مشاريع واعدة في تونس بما يلبي خيارات الشعب التونسي، لاسيما في قطاعات الطاقات المتجددة وتحلية المياه والصحة والبنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة.



جاءت تصريحات الرئيس التونسي خلال استقباله، في قصر قرطاج، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، وذلك وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التونسية.



وأكد سعيد دعم الدولة للمبادرات الخاصة وقطاع الأعمال، بقدر تمسكها بدعم المرافق والمنشآت العمومية، نظرًا لدورها المحوري في الاقتصاد الوطني وفي حماية حقوق الإنسان الأساسية كالصحة والنقل وغيرها.



وشدد الرئيس التونسي على حرص الدولة على توفير الضمانات التشريعية والقضائية الضرورية والمناخ الملائم من أجل استقطاب الاستثمارات الخارجية وتحفيز شركاء تونس على تمويل المزيد من المشاريع المتنوعة التي تساهم في تحسين نسب النمو وفي دفع عجلة التنمية.