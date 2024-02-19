السودان يبحث إنشاء آلية الإمداد الدوائي وبروتوكول علاج مصابي معركة الكرامة

MENAFN - Youm7) بحث نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان، مالك عقار، مع وزير الصحة الاتحادية بالبلاد الدكتور هيثم محمد إبراهيم، إنشاء آلية قومية تحت إشراف وزارة الصحة الاتحادية، وضرورة فتح نوافذ وبروتكولات خارجية مع بعض الدول لتسهيل علاج بعض الحالات خارج السودان، وتبني الدولة بالكامل لقضايا مصابي معركة الكرامة وعلاجهم داخل السودان أو خارجه.



وقال إعلام مجلس السيادة في بيان، إن نائب رئيس المجلس اطلع على الخطط والبرامج التي وضعتها وزارة الصحة الاتحادية لمجابهة الأوضاع الصحية في البلاد وموقف الإمداد الدوائي والأمراض والأوبئة في ظل الأوضاع الراهنة.



وأكد نائب رئيس مجلس السيادة، على أهمية تشكيل آلية قومية تحت إشراف وزارة الصحة الاتحادية و بمشاركة كافة الجهات المقدمة للخدمات الصحية العسكرية والشرطية والقطاع الخاص والتأمين الصحي لحصر محتاجي هذه الخدمة وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لهم.



من جانبه أوضح وزير الصحة المكلف في تصريح صحفي عقب الاجتماع ، أن اللقاء استعرض أداء وزارة الصحة والأوضاع الصحية في البلاد وموقف الإمداد الدوائي، وقضية معالجة مصابي معركة الكرامة.



وأضاف وزير الصحة، أن الإجتماع ناقش الخطط الموضوعة لمكافحة الأوبئة والأمراض، مشيرا الى إنخفاض معدلاتها بصورة عامة خاصة الكوليرا وذلك بعد التدخلات الأخيرة وإدخال التطعيم في عدد من الولايات، لافتا إلى أن الوزارة تتحسب حال ظهور أي أوبئة في ظل الأوضاع الصحية المتردية في الصحة العامة بسبب النفايات والإصحاح البيئي، لافتا إلى أن الوزارة تعمل بتسيق تام مع بقية الولايات لتقليل آثار الأمراض والأوبئة.



وفيما يختص بموقف الإمداد الدوائي أكد وزير الصحة على ضرورة تحقيق الأمن الدوائي في البلاد خاصة في ظل التعقيدات والصعوبات المحلية المتمثلة في فقدان الإمداد الدوائي في الخرطوم والجزيرة، لافتا الى أن وزارة الصحة وبدعم من وزارة المالية تمكنت من سد الفجوة الدوائية الأساسية خاصة المنقذة للحياة والمحاليل الوريدية وأجهزة وأدوية الغسيل الكلوي، منوها أنه لازالت هنالك حاجة ماسة للدواء بتكلفة 30 مليون دولار تم رفعها الى وزارة المالية لتسهيل تمويل شراء الأدوية في الفتره القادمة، مشيرا إلى أن نائب رئيس مجلس السيادة وعد بتذليل كافة العقبات التي تعترض تدفق الإمداد الدوائي.



