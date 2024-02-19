رئيس أركان الجيش الجزائري في زيارة رسمية إلى رواندا

MENAFN - Youm7) توجه رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، إلى رواندا في زيارة رسمية.



وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، أن هذه الزيارة التي تأتي تلبية لدعوة رئيس أركان الدفاع الرواندي الفريق أول مبارك موڨانڨا، تندرج ضمن إطار تعزيز التعاون بين الجيش الجزائري والقوات المسلحة الرواندية.



وأضاف البيان، أن الطرفين سوف يتباحثان المسائل ذات الاهتمام المشترك.