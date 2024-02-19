رئيس أركان الجيش الجزائري في زيارة رسمية إلى رواندا

(MENAFN
- Youm7) توجه رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، إلى رواندا في زيارة رسمية.
وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، أن هذه الزيارة التي تأتي تلبية لدعوة رئيس أركان الدفاع الرواندي الفريق أول مبارك موڨانڨا، تندرج ضمن إطار تعزيز التعاون بين الجيش الجزائري والقوات المسلحة الرواندية.
وأضاف البيان، أن الطرفين سوف يتباحثان المسائل ذات الاهتمام المشترك.
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