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الكنيسة الكاثوليكية تقيم ساعة سجود مساء اليوم الثلاثاء

2/19/2024 11:29:27 PM
(MENAFN- Youm7) تقيم الكنيسة الكاثوليكية ساعة سجود لكنائس شبرا، والقللي، وشبرا الخيمة، والشرابية، لمعايشة المشروع الرعوي الإيبارشى "الصلاة"، اليوم الثلاثاء، وذلك تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك فى مصر.



وتبدأ الكنيسة الكاثوليكية الصوم الكبير كعادتها كل عام بعد الكنيسة الأرثوذكسية بأسبوع، فهى تصوم كل الأيام ما عدا أسبوع الاستعداد الأول من الصيام، حيث الكنيسة الأرثوذكسية الصوم الكبير يوم الاثنين 11 مارس المقبل، فيما تبدأ الكاثوليكية يوم 18 مارس.



ويتسم الصوم الكبير بالنسك الشديد عكس حالة الفرح التي يعيشها الأقباط في صوم الميلاد السابق، لذا وضعت الكنيسة الصوم الكبير في أصوام الدرجة الأولى التي يمنع خلالها تناول المأكولات البحرية، والاكتفاء بالمأكولات ذات الطابع النباتي فقط كما تنظم الكنيسة القداسات بشكل يومي.












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