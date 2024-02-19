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10 معلومات مهمة عن مبادرة اختيار 1000 مدير مدرسة حكومية.. تفاصيل

2/19/2024 11:29:27 PM
(MENAFN- Youm7) أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى العام الماضى مبادرة اختيار 1000من شباب المعلمين للتعيين كمدراء للمدارس، وذلك بتوجيهات من القيادة السياسية، نرصد فى التقرير التالى معلومات مهمة عن المبادرة وما تم فيها خلال مرحلتين .



- المبادرة تستهدف اختيار معلمين من المدارس الحكومية للعمل مديرين مدارس .



- تم فتح باب التقدم للمرحلة الأولى من المبادرة العام الماضى وتم تكليف 350 معلما بعد حصولهم على الدورات المطلوبة وصدر لهم قرار من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى بتعيينهم فى وظيفة مدير مدرسة.



- وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات بضرورة الاستفادة من خبرات المديرين الجدد بعقد لقاءات معهم والاستماع إليهم.





- أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن فتح باب التقدم للدفعة الثانية من المبادرة خلال الأيام الماضية ومستمر التقديم حتى 27 فبراير الجارى.



- تستهدف الدفعة الثانية اختيار وتكليف
325 معلماً للعمل فى وظيفة مديرين مدارس.



- يجب
أن يكون السن من 35 - 40 عاما، وأن يكون المتقدم يشغل وظيفة وكيل مدرسة وأن يكون حاصل على تقييم أداء كفء خلال آخر 3 سنوات ولا يكون حصل على أية أحكام تأديبية نهائياً وأن يكون لائق صحياً بدنياً، ذهنياً، وخالياً من أية أمراض مزمنة و أن يكون لديه مهارات استخدام الحاسب الآلي والانترنت





- يجب أن يكون المعلم المتقدم ملم بالاتجاهات المعاصرة في القيادة لدية رؤية وأدوات للتطوير الإداري ولديه ثقافة عامة ومتنوعة قيادياً وإدارياً وملبياً احتياجات المجتمع المحلي تربوياً و لديه اتجاهات وقيماً إيجابية.



- سوف يخضع المرشحون إلى مقابلة شخصية من قبل لجنة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني و برنامج تأهيل لمدة أسبوع بالوزارة عن طريق الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية واختبارات تجريها إحدى الجهات المختصة لاختيار المقبولين منهم، علي أن يتم تأهيلهم داخل نفس الجهة لمدة 6 أشهر، للحصول علي دبلومة القيادة التربوية والأمن القومى.



- سوف يتم عقد مقابلة شخصية بالمديريات التعليمية، برئاسة مدير المديرية بكل محافظة، وعضوية كل من :

وكيل المديرية ومدير عام التعليم العام ومدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية التوجيه المالي والإداري ومدير عام الإدارة القانونية بالمديرية ومدير عام إدارة الموارد البشرية بالمديرية وموجه عام التربية النفسية بالمديرية وعميد كلية التربية أو من يفوضه.



- تقوم كل مديرية بترشيح 15 معلما من كل مديرية، بحيث يتم تمثيل جميع الإدارات بكل مديرية، مع مراعاة نسبة الاختيار بين الجنسين الذكور - الأناث.












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