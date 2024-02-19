Tuesday, 20 February 2024 08:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لو عايز تجدد رخصة إشغال طريق فى الجيزة.. إليك الخطوات

2/19/2024 11:29:27 PM
(MENAFN- Youm7) أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة المستندات المطلوبة وخطوات تقديم أصحاب المحال طلب لتجديد الترخيص بإشغال طريق، حيث تتيح المراكز التكنولوجية عشرات الخدمات الهامة لأصحاب المحال، منها: (استخراج ترخيص بفتح محل، تجديد رخصة تشغيل محل، تعديل ترخيص محل، نقل رخصة محل في حال التنازل أو وفاة المرخص له، استخراج بدل فاقد أو تالف للرخصة(.

ويمكن لأصحاب المحال التقدم بطلب للمركز التكنولوجي في الحي أو المركز التابعين له لتجديد ترخيص إشغال طريق، باتباع الخطوات والإجراءات التالية:

أولًا: المستندات المطلوبة

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيًا الدمغة.

-الرخصة أو الإيصال الدال على سداد رسوم تجديد ترخيص الإشغال.

ثانيًا: الخطوات والإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها.

-سداد رسم المعاينة.

-بناء على معاينة من الإدارة المختصة تحدد رسوم الترخيص.

-سداد رسوم الترخيص في الخزينة المختصة.

-استلام ترخيص إشغال الطريق.

يُذكر أن محافظة الجيزة شهدت إنشاء وتطوير 20 مركزًا تكنولوجيًا، لفصل طالب الخدمة عن مؤديها وتحسين أداء الخدمات وتقليل الوقت اللازم لإنجازها،
حيث تقدم المراكز التكنولوجية الخدمات المتعلقة بـ"المرافق والمحليات - وكافة أنواع التراخيص من "محلات، وإشغالات، وإعلانات، وهدم، وبناء، وتعلية، وترميم، وتعديل"، فضلاً عن طلبات توصيل مرافق "كهرباء، ومياه"، وغيرها.







MENAFN19022024000132011024ID1107872674

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث