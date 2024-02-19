لو عايز تجدد رخصة إشغال طريق فى الجيزة.. إليك الخطوات

MENAFN - Youm7) أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة المستندات المطلوبة وخطوات تقديم أصحاب المحال طلب لتجديد الترخيص بإشغال طريق، حيث تتيح المراكز التكنولوجية عشرات الخدمات الهامة لأصحاب المحال، منها: (استخراج ترخيص بفتح محل، تجديد رخصة تشغيل محل، تعديل ترخيص محل، نقل رخصة محل في حال التنازل أو وفاة المرخص له، استخراج بدل فاقد أو تالف للرخصة(.

ويمكن لأصحاب المحال التقدم بطلب للمركز التكنولوجي في الحي أو المركز التابعين له لتجديد ترخيص إشغال طريق، باتباع الخطوات والإجراءات التالية:

أولًا: المستندات المطلوبة

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيًا الدمغة.

-الرخصة أو الإيصال الدال على سداد رسوم تجديد ترخيص الإشغال.

ثانيًا: الخطوات والإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها.

-سداد رسم المعاينة.

-بناء على معاينة من الإدارة المختصة تحدد رسوم الترخيص.

-سداد رسوم الترخيص في الخزينة المختصة.

-استلام ترخيص إشغال الطريق.

يُذكر أن محافظة الجيزة شهدت إنشاء وتطوير 20 مركزًا تكنولوجيًا، لفصل طالب الخدمة عن مؤديها وتحسين أداء الخدمات وتقليل الوقت اللازم لإنجازها،

حيث تقدم المراكز التكنولوجية الخدمات المتعلقة بـ"المرافق والمحليات - وكافة أنواع التراخيص من "محلات، وإشغالات، وإعلانات، وهدم، وبناء، وتعلية، وترميم، وتعديل"، فضلاً عن طلبات توصيل مرافق "كهرباء، ومياه"، وغيرها.