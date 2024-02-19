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نقابة الأطباء البيطريين: التصويت بانتخابات التجديد النصفى 6 مارس 2024

2/19/2024 11:29:27 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريين ، برئاسة الدكتور ناجى سلام، إجراء عمليات التصويت بالانتخابات يوم الأربعاء 6 مارس المقبل، وذلك بعد إعلان القوائم النهائية للمرشحين على مقعد النقيب العام وعضوية مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية 2023/2024، فيما عدا نقابات "القاهرة، الجيزة، قنا"، على أن يكون التصويت من العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء.



وأشارت اللجنة، إلى أنه سيتم تحديد المقرات الانتخابية على مستوى الجمهورية والإعلان عنها خلال الفترة القللة المقبلة، مؤكدة أن كافة اجراءات التصويت تتم تحت إشراف قضائى كامل.



وقد كشفت القوائم النهائية، ترشح 13 طبيبا على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، هم: أيمن حلمى، جمال شمس، خالد سليم، شوقى كردى، شيرين زكى، طارق كمال زكى، طاهر محي الدين، عبد العزيز الجوهرى، مجدى حسن، محمد سيف، محمد فاروق جاد الكريم خليل، هانى مرعى، هانى التمساح.





وكانت قد أعلنت اللجنة قائمة أسماء الأطباء البيطريين المستبعدين من السباق الانتخابى، وذلك بعد عرضها على مجلس النقابة فى 7 فبراير 2024 والموافقة عليها بعد عرض رأى اللجنة و الرأى القانونى من المستشارين لكلاً من مجلس الدولة والنيابة الادارية وهيئة قضاء الدولة، فضلا عن قائمة أسماء الأطباء البيطريين الذين تقدموا بطلبات تنازل عن الترشح، وقد ضمت القائمة 23 طبيبا بيطريا.












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