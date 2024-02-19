وزيرة دفاع النمسا: شراء معدات عسكرية لدعم الجيش بـ1.8 مليار يورو

(MENAFN
- Youm7) أعلنت وزيرة الدفاع النمساوية كلوديا تانر عن شراء معدات عسكرية جديدة لدعم الجيش الفيدرالي بقيمة 1.8 مليار يورو.
وقالت وزيرة الدفاع النمساوية ، في مؤتمر صحفي اليوم ، "إن الوعي الدفاعي زاد بشكل كبير منذ بدء الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا".
وأعربت تانر عن سرورها لتحديث القوات المسلحة بأكبر حزمة مالية مع التركيز على شراء الدبابات ودعم القوات البرية بأكبر تمويل منذ 20 عامًا.
وقالت وزيرة الدفاع النمساوية : "لقد شعر الناس بالأمان لفترة طويلة في الماضي ، لكن الآن عادت الحرب التقليدية إلى قارتنا وهو ما يتطلب منا ضرورة الارتقاء بالمجال العسكري المدرع".
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