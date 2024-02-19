وزيرة دفاع النمسا: شراء معدات عسكرية لدعم الجيش بـ1.8 مليار يورو

MENAFN - Youm7) أعلنت وزيرة الدفاع النمساوية كلوديا تانر عن شراء معدات عسكرية جديدة لدعم الجيش الفيدرالي بقيمة 1.8 مليار يورو.

وقالت وزيرة الدفاع النمساوية ، في مؤتمر صحفي اليوم ، "إن الوعي الدفاعي زاد بشكل كبير منذ بدء الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا".

وأعربت تانر عن سرورها لتحديث القوات المسلحة بأكبر حزمة مالية مع التركيز على شراء الدبابات ودعم القوات البرية بأكبر تمويل منذ 20 عامًا.

وقالت وزيرة الدفاع النمساوية : "لقد شعر الناس بالأمان لفترة طويلة في الماضي ، لكن الآن عادت الحرب التقليدية إلى قارتنا وهو ما يتطلب منا ضرورة الارتقاء بالمجال العسكري المدرع".