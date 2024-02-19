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بنوك أوكرانيا تحقق أرباحا تزيد على 100% مقارنة بقبل الهجمات الروسية

2/19/2024 11:29:20 PM
(MENAFN- Youm7) أفادت بيانات صادرة عن البنك الوطني الأوكراني بأن البنوك الأوكرانية حققت أرباحاً خلال العام الماضي تزيد بنسبة 100 في المئة عما كانت عليه قبل بداية العمليات العسكرية الروسية، كما سددت بالكامل تقريباً ديونها الخاصة بإعادة التمويل.

ونقلت دورية الأعمال الإخبارية الأوكرانية عن البيانات إن البنوك الأوكرانية أنتجت ما يقرب من 160 مليار هريفنيا أوكرانية من الأرباح قبل الضرائب في عام 2023، أي أكثر بنسبة 100 في المئة عما كانت عليه قبل بدء الهجمات الروسية واسعة النطاق، وهو ما يعني أنه سيتعين على البنوك دفع ضريبة تبلغ نصف إجمالي أرباحها، أي أكثر من 73 مليار هريفنيا.

وفي الوقت نفسه، لا تزال أرباح البنوك الأوكرانية أعلى بنسبة 12 في المئة مما كان عليه قبل بدء الهجمات، حيث حقق 71 بنكًا أرباحًا قدرها 77.53 مليار هريفنيا، كذلك، فإن 88 في المئة من إجمالي الربح، أي ما يبلغ 75.94 مليار هريفنيا، جاء من أرباح عشرة بنوك، وبلغت ضريبة الدخل الخاصة بها 63.18 مليار هريفنيا.

وللمقارنة، كان إجمالي الضريبة في عام 2021 حوالي واحد على 12 من إجمالي ضريبة العام الماضي، أي 6.37 مليار هريفنيا أو 7.6 في المئة من الربح.


وفي المجمل، أنهت سبعة بنوك فحسب من أصل 63 عام 2023 بخسائر بقيمة إجمالية قدرها 245 مليون هريفنيا.

فضلا عن ذلك، انخفضت ديون البنوك لإعادة تمويل القروض بمقدار 35.66 مليار هريفنيا (أي سالب 93.5 في المئة) اعتبارًا من أول يناير 2024 مقارنة بأول يناير 2023، وفقا لبيانات البنك الوطني الأوكراني.








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