بنوك أوكرانيا تحقق أرباحا تزيد على 100% مقارنة بقبل الهجمات الروسية

(MENAFN
- Youm7) أفادت بيانات صادرة عن البنك الوطني الأوكراني بأن البنوك الأوكرانية حققت أرباحاً خلال العام الماضي تزيد بنسبة 100 في المئة عما كانت عليه قبل بداية العمليات العسكرية الروسية، كما سددت بالكامل تقريباً ديونها الخاصة بإعادة التمويل.
ونقلت دورية الأعمال الإخبارية الأوكرانية عن البيانات إن البنوك الأوكرانية أنتجت ما يقرب من 160 مليار هريفنيا أوكرانية من الأرباح قبل الضرائب في عام 2023، أي أكثر بنسبة 100 في المئة عما كانت عليه قبل بدء الهجمات الروسية واسعة النطاق، وهو ما يعني أنه سيتعين على البنوك دفع ضريبة تبلغ نصف إجمالي أرباحها، أي أكثر من 73 مليار هريفنيا.
وفي الوقت نفسه، لا تزال أرباح البنوك الأوكرانية أعلى بنسبة 12 في المئة مما كان عليه قبل بدء الهجمات، حيث حقق 71 بنكًا أرباحًا قدرها 77.53 مليار هريفنيا، كذلك، فإن 88 في المئة من إجمالي الربح، أي ما يبلغ 75.94 مليار هريفنيا، جاء من أرباح عشرة بنوك، وبلغت ضريبة الدخل الخاصة بها 63.18 مليار هريفنيا.
وللمقارنة، كان إجمالي الضريبة في عام 2021 حوالي واحد على 12 من إجمالي ضريبة العام الماضي، أي 6.37 مليار هريفنيا أو 7.6 في المئة من الربح.
وفي المجمل، أنهت سبعة بنوك فحسب من أصل 63 عام 2023 بخسائر بقيمة إجمالية قدرها 245 مليون هريفنيا.
فضلا عن ذلك، انخفضت ديون البنوك لإعادة تمويل القروض بمقدار 35.66 مليار هريفنيا (أي سالب 93.5 في المئة) اعتبارًا من أول يناير 2024 مقارنة بأول يناير 2023، وفقا لبيانات البنك الوطني الأوكراني.
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