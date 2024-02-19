أوكرانيا: الناتو يحتاج إلى كييف في أسرع وقت ممكن

MENAFN - Youm7) قال مدير مكتب رئيس أوكرانيا أندريه يرماك ، إن التدخل العسكري الروسي واسع النطاق لأوكرانيا كان "نتيجة مباشرة لعدم السماح لبلادنا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي على مدى العقدين الماضيين".



وأضاف مدير مكتب الرئيس الأوكراني، في بيان أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أن يرماك والأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي أندرس فوج راسموسن عقدا على هامش مؤتمر ميونخ للأمن اجتماعا لفريق العمل الدولي المعني بالأمن والتكامل الأوروبي الأطلسي في أوكرانيا.



وأكد يرماك أن "أوكرانيا تحتاج إلى حلف شمال الأطلسي، ولكن الحلف يحتاج أيضا إلى أوكرانيا. وهو يحتاج إليه في أقرب وقت ممكن. وعدم اليقين بشأن هذه القضية سيسمح لروسيا بتبرير استمرار الحرب".



وشدد على أن " دعوة أوكرانيا ستكون إشارة تصميم من حلفاء الناتو. ومن شأنها أن ترسل إشارة قوية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مفادها أن التهديد بمزيد من التدخل العسكري لن يمنع أوكرانيا من الانضمام إلى الناتو. وهذا من شأنه أن يزيل المبرر الرئيسي لروسيا لمواصلة تدخلها عسكريا".



وتابع يرماك قائلا إن: "التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا كان جزءا من استراتيجية موسكو الأوسع لتقويض النظام الأمني الأوروبي"، مضيفا: "النجاح في أوكرانيا سوف يلهم بوتين لمزيد من العدوان. والإفلات من العقاب يولد جرائم جديدة".



وفي الوقت نفسه، قال إن أوكرانيا أثبتت في ساحة المعركة أنها يمكن أن تكون رصيدا قيما لنظام الأمن الجماعي، لافتا إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية اكتسبت خبرة قتالية فريدة من نوعها وأن صناعة الدفاع الأوكرانية تتمتع بإمكانيات كبيرة وتتطور بسرعة.



وأكد المسؤول الأوكراني أن مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ومنع المزيد من العدوان يساهم في تعزيز الأمن الأوروبي بشكل عام، موضحا أنه: "لهذا السبب تم إنشاء فرقة العمل الدولية المعنية بالأمن والتكامل الأوروبي الأطلسي لأوكرانيا بناء على تعليمات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".



وفي حديثه لوسائل الإعلام بعد اجتماع فريق العمل الدولي في ميونخ، قال إنه على مدى العامين الماضيين، أثبت الشعب الأوكراني أنه قادر على الفوز في هذه الحرب، ولكن يجب على الشركاء دعم أوكرانيا وتقديم المساعدة اللازمة.



كما أكد ضرورة توفير كمية كافية من الأسلحة والذخيرة لأوكرانيا، مضيفا: "لن تدافع بلادنا عن نفسها فحسب، بل عن السلام في أوروبا أيضًا".



ومن جانبه، أضاف راسموسن أنه على مدار العامين الماضيين، قدم الشركاء لأوكرانيا مساعدة ودعمًا غير مسبوقين، بما في ذلك إمدادات الأسلحة، ولكن نظرًا لقوة روسيا، فإن هذا لا يكفي، ويجب زيادة المساعدات.



وقال: "علينا أن نفعل المزيد. الخطوة الأولى يجب أن تكون الرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على إمدادات الأسلحة. يجب علينا أن نزود الأوكرانيين ليس فقط بما هو مطلوب، ولكن بأقصى قدر ممكن. ويجب على ألمانيا أن تقدم صواريخ توروس، وعلى الولايات المتحدة أن تقدم المزيد من الأسلحة".



وتابع قائلا: "يجب على الدول توفير أسلحة بعيدة المدى. ويجب علينا تسليم الطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار وكل شيء آخر يحتاجه الأوكرانيون في أسرع وقت ممكن. لقد فعلنا ما يكفي حتى الآن من أجل بقاء أوكرانيا. وما يجب علينا فعله الآن هو توفير ما تحتاجه أوكرانيا لتأمين احتياجاتها".





وأضاف الأمين العام السابق لحلف الناتو أنه يعتقد أن الوقت قد حان لدعوة أوكرانيا للانضمام إلى الناتو، وستعمل فرقة العمل الدولية على الحجج التي من شأنها إقناع الحلفاء.