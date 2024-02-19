بنك الاستثمار الأوروبي يقدم قرضًا بقيمة 1.2 مليار يورو إلى إيطاليا

(MENAFN
- Youm7) أعلن بنك الاستثمار الأوروبي تقديم قرض بقيمة 1.2 مليار يورو إلى الجانب الإيطالي لبناء وتشغيل وصيانة الطرق السريعة.
وأوضح البنك -في بيان- أن التمويل يركز على تحديث 3 آلاف كيلو متر من الطرق السريعة الإيطالية لتحسين السلامة والمرونة في مواجهة الطقس السيئ في المستقبل.
وقالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي: "تُظهر هذه القروض التزام البنك بتعزيز السلامة والاستدامة البيئية على شبكة الطرق السريعة الإيطالية، وهي جزء لا يتجزأ من الممر الأساسي الذي يسهم في تطوير السوق الموحدة وتعزيز التماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي للاتحاد الأوروبي".
وقال المفوض الأوروبي للاقتصاد، باولو جينتيلوني: "هذا الاستثمار الكبير في البنية التحتية للنقل في إيطاليا سيجعل القيادة على طرقنا السريعة أكثر أمانًا ويحسن مرونتها في مواجهة الظروف المناخية السيئة، والتي نعلم أنها ستصبح أكثر شيوعًا من أي وقت مضى.. يسعدني أن يساعد الاتحاد الأوروبي في دعم أكثر من 13 ألف وظيفة في إيطاليا".
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