بنك الاستثمار الأوروبي يقدم قرضًا بقيمة 1.2 مليار يورو إلى إيطاليا

MENAFN - Youm7) أعلن بنك الاستثمار الأوروبي تقديم قرض بقيمة 1.2 مليار يورو إلى الجانب الإيطالي لبناء وتشغيل وصيانة الطرق السريعة.



وأوضح البنك -في بيان- أن التمويل يركز على تحديث 3 آلاف كيلو متر من الطرق السريعة الإيطالية لتحسين السلامة والمرونة في مواجهة الطقس السيئ في المستقبل.



وقالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي: "تُظهر هذه القروض التزام البنك بتعزيز السلامة والاستدامة البيئية على شبكة الطرق السريعة الإيطالية، وهي جزء لا يتجزأ من الممر الأساسي الذي يسهم في تطوير السوق الموحدة وتعزيز التماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي للاتحاد الأوروبي".



وقال المفوض الأوروبي للاقتصاد، باولو جينتيلوني: "هذا الاستثمار الكبير في البنية التحتية للنقل في إيطاليا سيجعل القيادة على طرقنا السريعة أكثر أمانًا ويحسن مرونتها في مواجهة الظروف المناخية السيئة، والتي نعلم أنها ستصبح أكثر شيوعًا من أي وقت مضى.. يسعدني أن يساعد الاتحاد الأوروبي في دعم أكثر من 13 ألف وظيفة في إيطاليا".