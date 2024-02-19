أيمن يونس ساحر الزمالك السابق يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ59

MENAFN - Youm7) يحتفل أيمن يونس، نجمالزمالك والمنتخب الوطني السابق، وأحد المحللين البارزين في الإعلام المصري حالياً، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ 59 حيث إنه من مواليد يوم 20 فبراير عام 1965.

أيمن يونس أحد أبناء نادي الزمالك المخلصين ويمتلك مسيرة كروية كبيرة داخل النادي سواء كلاعب أو عضو مجلس إدارة أو مسئول بفريق الكرة، وبدأ مشواره مع كرة القدم عام 1980، داخل القلعة البيضاء ولعب حتى عام 1994 وشارك خلال هذه الفترة فى الدوري السعودي لمدة 3 مواسم بأندية الرائد وأحد.ويمتلك أيمن يونس أرقام خاصة فى مسيرته كلاعب حيث يعد الوحيد الذي شارك رسميا في 11 مركز داخل المستطيل الأخضر في مباريات مختلفة سواء مع المنتخب الوطنى أو الزمالك، رغم مشاركته بشكل أساسي فى مركز وسط الملعب لكنه شغل كافة المراكز داخل الملعب بما فيها حراسة المرمي فى واقعة شهيرة عندما شارك كحارس أمام الترسانة فى مباراة الدوري موسم 1988 لمدة 40 دقيقة كاملة من المباراة بعد إصابة الحارس الأساسي، كما ويعتبر صاحب أحد أسرع الأهداف في تاريخ الدوري المصري بعدما أحرزه في الثانية 11 من عمر مباراة الزمالك أمام نادي السويس.وحقق أيمن يونس عدة بطولات خلال مشواره الكروي مع نادي الزمالك، وأحرز درع الدوري العام 4 مرات أعوام: 88 - 84 - 92 - 93 وحصل لقب كأس مصر موسم 88 وكأس افريقيا أعوام 93 و 84 و 83 وكذلك كأس الأفرو آسيوي عام 87على صعيد المنتخب الوطني، شارك أيمن يونس، في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب عام 1988 وأحرز هدفين فى شباك منتخبي الكاميرون والسنغال، وعقب الاعتزال اتجه لمجال التحليل الكروي عبر العديد من القنوات الفضائية بداية من عام 1996، وامتاز بأراءه القوية والعميقة ليطلق عليه لقب الفيلسوف نظرا لقدرته علي توصيل المعلومة بطريقة فريدة.وأطلق مايكل سميث، المدير الفني لمنتخب مصر الأسبق، لقب الفيلسوف على أيمن يونس، مؤكداً أنه يمتلك أسلوبا فلسفيا متحررا للتنقل بين خطوط الملعب والتحول للهجوم بشكل مرعب لأى دفاع وقال عنه إنه لاعب فريد من نوعه.وقال الشيخ طه إسماعيل نجم الأهلى الأسبق عن أيمن يونس، جعل من التحليل فنا فلسفيا راقيا بخيال مختلف، ويمتلك قاموسا لغويا وثقافة متعددة مثيرة للمشاهدين.وتولي أيمن يونس العديد من المناصب الإدارية داخل نادي الزمالك وكذلك اتحاد الكرة ، حيث تولي منصب عضو مجلس إدارة في الزمالك عام 2013 - 2014 ، وشارك كعضو في مجلس اتحاد الكرة خلال الفترة من 2004 وحتي 2012 والتي حصل خلالها المنتخب علي 3 بطولات أمم افريقيا تحت قيادة المعلم حسن شحاتة.





