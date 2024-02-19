موعد مباراة الأهلي وميدياما الغانى فى دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

MENAFN - Youm7) يواصل فريق الاهلى تدريباته على ملعب التتش اليوم، الثلاثاء، استعداداً لرحلة غانا التي سيواجه خلالها فريق ميدياما فى الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبل.ويتدرب الأهلى اليوم بالتتش، بعدما تقرر تأجيل السفر 24 ساعة، لتُسافر البعثة الحمراء إلى غانا غداً بدلاً من اليوم بناءً على رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر الذي أجرى تغييراً على برنامج الفريق بمنح اللاعبين راحة 48 ساعة بعد العودة من الجزائر صباح السبت الماضي عقب مباراة شباب بلوزداد بالجولة الرابعة التي أنتهت بالتعادل السلبي ، كما قرر تأجيل السفر 24 ساعة وسيكتفي الفريق بخوض تدريب واحد في غانا إسوة بما حدث في رحلة الجزائر الجولة الماضية.

وتوج الأهلى ببطولة كأس السوبر المصرى للأبطال، والتى أقيمت مؤخراً فى دولة الإمارات وتوج الأهلى بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة النهائية.

موعد مباراة الأهلى أمام ميدياما الغانى بدورى الأبطال يستعد الأهلى لمواجهة ميدياما الغانى فى السادسة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.مجموعة الأهلى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا

ويقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دورى أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.

مشوار الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائرى سلبياً فى القاهرة ثم تعادل سلبياً أمام شباب بلوزداد بالجزائر.

مشوار ميدياما فى دوري أبطال أفريقيا

فيما خاض ميدياما الغانى مباريات الدور التهميدى للبطولة وتخطى عقبة ريموستارس النيجيري ذهاباً بهدف دون رد وإياباً خسر بنفس النتيجة ليصعد للدور التالى عن طريق ركلات الترجيح 3-2 ثم واجه حوريا الغينى في دور الـ 32 للبطولة وفاز ذهاباً بثلاثية مقابل هدف وخسر إياباً بهدفين مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات وخسر من الاهلى بثلاثية دون رد فى الجولة الاولى ثم فاز على شباب بلوزداد بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع يانج أفريكانز بهدف لكل فريق ثم خسر من يانج أفريكانز بثلاثية دون رد.

الأهلي أكثر الأندية تحقيقا للبطولة

ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية.

ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

الثلاثية شعار اللقاء الوحيد بين الأهلى وميدياما

سبق للأهلي اللعب ميدياما الغانى مرة واحدة فى النسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا، وفاز الأحمر بثلاثية دون رد.

أرقام الاهلى أمام الاندية الغانية

تمثل مباراة الأهلى وميدياما الصدام الثامن عشر للمارد الاحمر أمام الأندية الغانية بعدما لعب ضدهم 17 مباراة حقق 7 انتصارات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 5 مباريات.

الأهلى يتفوق على ميدياما الغانى فى القيمة التسويقية تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 32.48 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لميدياما الغانى 205 آلاف إسترلينى.





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