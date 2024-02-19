الزمالك ينهى إجراءات سفر محمد عبد الشافى إلى ألمانيا لإجراء جراحة الصليبى

MENAFN - Youm7) بدأ مسئولو نادىالزمالك ،برئاسة حسين لبيب، إجراءات سفر محمد عبد الشافى لاعب الفريق إلى ألمانيا للخضوع لعملية جراحية فى الرباط الصليبى بعد تأكد إصابته خلال الساعات الماضية.

وكشفت الفحوصات التى خضع لها اللاعب عن إصابة محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأبيض بقطع فى الرباط الصليبي بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها الفترة الأخيرة.

ومن المقرر سفر اللاعب إلى ألمانيا خلال اليومين القادمين، حيث تم التواصل مع الطبيب الألمانى، لتحديد موعد سفر اللاعب وكذلك موعد الخضوع للجراحة.

ومن المنتظر أن يتم عرض عبد الشافى على أحد الأطباء والخضوع للعملية الجراحية، بناءً على قرار حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الذي قرر سفر محمد عبد الشافي لإجراء الجراحة في ألمانيا.