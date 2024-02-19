نقل حسام حسن إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.. صورة

نقل حسام حسن إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.. صورة
التاريخ
2/19/2024 11:29:17 PM
(MENAFN
- Youm7) تعرض حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني لوعكة صحية مفاجأة عقب حضوره مباراة الزمالك والإسماعيلي التي أقيمت مساء أمس؛ الإثنين؛ في الدوري المحلي باستاد الإسماعيلية..
وقد نُقل حسام حسن لأحد المستشفيات، وتمّ توقيع الكشف الطبي عليه، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وفور استقرار الحالة تم الخروج من المستشفى.
حسام حسن فى المستشفى
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