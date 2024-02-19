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نقل حسام حسن إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.. صورة

2/19/2024 11:29:17 PM
(MENAFN- Youm7) تعرض حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني لوعكة صحية مفاجأة عقب حضوره مباراة الزمالك والإسماعيلي التي أقيمت مساء أمس؛ الإثنين؛ في الدوري المحلي باستاد الإسماعيلية..

وقد نُقل حسام حسن لأحد المستشفيات، وتمّ توقيع الكشف الطبي عليه، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وفور استقرار الحالة تم الخروج من المستشفى.


حسام حسن فى المستشفى








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