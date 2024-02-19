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لقاءات قوية فى انطلاق الدورة المجمعة الأولى لنهائى سيدات اليد

2/19/2024 11:29:16 PM
(MENAFN- Youm7) تنطلق اليوم، الثلاثاء، الدورة المجمعة الأولى لنهائى دورى عمومى سيدات اليد ، المحدد لها أيام 20 ، 21 ، 22 فبراير الجارى، على صالة نادى الشمس بدلاً من صالة الزمالك لانشغال الأخيرة.



وتشهد أول أيام المجمعة لقاءات بين كل من: الأهلى مع سموحة والزمالك مع الشمس، بينما يتنافس غدا الأربعاء ،سموحة مع الزمالك والشمس مع الأهلى، وتختتم الدورة المجمعة الأولى بمواجهتى الشمس مع سموحة والزمالك مع الأهلى الخميس.



بينما تقام الدورة المجموعة الثانية فى شهر مارس القادم على صالة النادى صاحب المركز الأولى بالمجمعة الأولى.



وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الجزاء حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.












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