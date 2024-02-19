Tuesday, 20 February 2024 08:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

2/19/2024 11:29:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 2 (كونا) -- عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي مساء اليوم الإثنين 19 - 2 - 2024 في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي:
أحيط مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه علما بقرار حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بإلغاء قرار وقف التعيين والترقية والنقل والندب في جميع أجهزة الدولة الصادر بتاريخ 5 - 12 - 2023 ويعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
كما أحيط مجلس الوزراء علما بمغادرة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن يوم الثلاثاء 20 - 2 - 2024 متوجها إلى دولة قطر الشقيقة متمنيا لسموه حفظه الله ورعاه والوفد المرافق السلامة في الحل والترحال.
وبمناسبة الذكرى الثالثة والستين للعيد الوطني لدولة الكويت والذكرى الثالثة والثلاثين ليوم التحرير يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى الشعب الكويتي الوفي سائلا المولى العلي القدير أن يحفظ الكويت وقيادتها وشعبها الكريم من كل مكروه وأن يديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والأمان والرفاه ودوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه مبتهلا إلى المولى القدير أن يرحم شهداءنا الأبرار وأن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.
وفي ذكرى تأسيس الدولة السعودية التي توافق الثاني والعشرون من شهر فبراير من كل عام يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى الشعب السعودي الشقيق مشيدا بالإنجازات الكبيرة التي خطتها المملكة نحو آفاق التقدم والازدهار ومنوها بما يربط قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين من أواصر أخوية حميمة سائلين المولى عز وجل المزيد من العز والرخاء للمملكة العربية السعودية في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله. (النهاية)

ج ي / ع ع ح / م ص ع


MENAFN19022024000071011013ID1107872662

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث