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العراق يقدم طلبا لاستضافة القمة العربية في العام المقبل

2/19/2024 11:29:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 19 - 2 (كونا) -- أعلن العراق اليوم الاثنين أنه قدم طلبا لاستضافة القمة العربية في العام المقبل وانه يعمل حاليا على استكمال مقومات الاستضافة بما يناسب الضيوف من قادة الدول العربية.
وذكر المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي "ان العزلة التي عانى منها العراق إبان حكم النظام السابق والحرب ضد الارهاب طيلة الحقبة الماضية لم تتح الفرصة لتأهيل البنى التحتية الاساسية للدولة العراقية بما يسمح باستضافة الاحداث الاقليمية والعالمية المهمة والكبيرة".
واضاف العوادي ان الحكومة العراقية تعمل حاليا على تامين المستلزمات الضرورية لاستضافة القادة وفقا للاعراف الدبلوماسية وبما يتلاءم مع مكانة البلد المستضيف وسمعته.
وتطرق الى وثيقة متداولة حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق تتحدث عن رصد مبالغ كبيرة لتأهيل عدد من الدور الرئاسية في بغداد قائلا ان الحكومة ارتأت التأهيل الشامل لبعض المجمعات الرئاسية التي تضم عددا من دور الضيافة الكبرى والتي شغلها سابقا عدد من الوزراء والنواب.
وكان النائب العراقي مصطفى سند انتقد قبل ايام قرار الحكومة بتخصيص تلك المبالغ لأعمال الترميم بعد ان نشر وثيقة تكشف عن ان قيمة الترميم زادت على 17 مليون دولار امريكي وتتضمن تأهيل وتأثيث عشر دور رئاسية في بغداد. (النهاية)

ع ح ه / ر ج



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