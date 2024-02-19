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أمين عام (أوابك): دول بالمنظمة بإمكانها تحقيق التحولات المنشودة في مستقبل الطاقة

2/19/2024 11:29:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 19 - 2 (كونا) -- قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) المهندس جمال اللوغاني اليوم الاثنين إن الدول الأعضاء في المنظمة تمتلك قدرات كبيرة وموارد هائلة تؤهلها للقيام بدور أكبر في المستقبل وسيكونون قادرين على تحقيق تحولات الطاقة المنشودة.
وأضاف اللوغاني في جلسة حوارية عقدت ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (إيجيبس 2024) أن الدول الأعضاء في المنظمة تستحوذ على 54 بالمئة من احتياطي النفط العالمي المؤكدة و26 بالمئة من الاحتياطيات المؤكدة من الغاز كما تستأثر بنحو 27 بالمئة من إنتاج النفط العالمي و14 بالمئة من إنتاج الغاز فضلا عن الاهتمام الكبير الذي توليه لمصادر الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) والطاقة النووية أيضا.
وأوضح اللوغاني أن توقعات منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) الأخيرة تشير الى تزايد الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 23 بالمئة ومن المتوقع أن ترتفع حصة مصادر الطاقة المتجددة بخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من ضمن مصادر الطاقة الاخرى من 7ر2 بالمئة الآن إلى 7ر11 بالمئة في عام 2045.
وتابع "في المقابل سيبقى النفط والغاز المصدر الرئيسي لتلبية احتياجات الطاقة العالمية مستحوذا على حصة 7ر53 بالمئة من مصادر الطاقة لعام 2045".
وأشار اللوغاني إلى الدور المتوقع لمنظمة (أوابك) في التحولات الطاقية بالقول إن الدول الأعضاء في المنظمة ستستمر في كونها المورد الرئيسي للطاقة للعالم من خلال الاستثمار في الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة والحفاظ على أمن الطاقة الى جانب خفض الانبعاثات.
وذكر أن ثمة عددا من الدول الاعضاء تهدف إلى توسيع طاقاتهم الإنتاجية في المستقبل كالكويت والعراق والإمارات العربية المتحدة فيما تخطط المملكة العربية السعودية للحفاظ على طاقتها القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميا في حين تسعى قطر لرفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن متري سنويا إلى 126 مليون طن متري سنويا في عام 2026.
وقال اللوغاني إن التحدي الرئيسي الذي تواجهه الدول الأعضاء هو الاستثمارات الضخمة اللازمة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.
واعتبر أنه من أجل إنتاج النفط والغاز بطرق نظيفة تضخ الدول الأعضاء في (أوابك) استثمارات ضخمة في مختلف التقنيات المتاحة مثل استخدام تقنيات احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه في عمليات النفط والغاز.
وأكد اللوغاني أن دول (أوابك) تؤمن بأن إنتاج النفط والغاز مع التحكم في الانبعاثات من خلال التقنيات النظيفة يمكن أن يقود إلى صافي انبعاثات صفرية في عام 2050 ولهذا فانها ستكون جزءا من الحل نحو التحول المتوازن والتدريجي والمسؤول نحو مصادر طاقة أكثر استدامة.
واختتم اللوغاني مداخلته بالتأكيد أن هذه الجهود تعكس دون أدنى شك التزام منظمة (أوابك) بتعزيز أنظمة الطاقة المستدامة والمساهمة في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
وكان الأمين العام لمنظمة (أوابك) المهندس جمال اللوغاني شارك كمتحدث رئيسي في الجلسة الحوارية التي حملت عنوان ب "تأمين الطاقة المستدامة وبأسعار معقولة للجميع" إلى جانب وزراء وقادة صناعة الطاقة.
ويبحث مؤتمر (إيجيبس 2024) الذي يعقد تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على مدار ثلاثة أيام مستقبل الطاقة المستدامة والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات.
ويسلط (إيجيبس 2024) الضوء على التحديات والحلول بشأن تحقيق تحولات الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية من انتاج واستخدام الطاقة وسط مشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين في قطاعات الطاقة عربيا وإقليميا ودوليا وبحضور أمناء منظمات الطاقة الاقليمية والدولية والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية للطاقة. (النهاية)

م م / م م ج




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