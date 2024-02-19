لبنان..انهيار مبنى من ثلاث طبقات ووقوع إصابات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 19 - 2 (كونا) -- قالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان مبنى مؤلفا من ثلاث طبقات انهار مساء اليوم الاثنين في منطقة الشويفات جنوب مدينة بيروت ما ادى الى اصابة ثلاثة اشخاص.
واضافت الوكالة ان المبنى يقطنه قرابة 30 شخصا من التابعية السورية وقد انهار بشكل كلي وتعمل فرق الانقاذ والاسعاف والدفاع المدني على رفع الانقاض.
واشارت الى انه تم العمل على إخلاء الأبنية الملاصقة للمبنى المنهار خوفا من وقوع انهيارات جديدة. (النهاية)
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