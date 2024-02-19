Tuesday, 20 February 2024 08:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد زيادة معدلات تخصيب اليورانيوم في ايران

2/19/2024 11:29:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 19 - 2 (كونا) -- اعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الاثنين عن زيادة معدلات تخصيب اليورانيوم في إيران رغم دعوات الوكالة للحد من هذه الأنشطة.
وكشف غروسي للصحفيين بعد ان اطلع الاثنين وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي على تطورات الملف النووي الايراني عن ان تخصيب اليورانيوم تجاوز احتياجات الاستخدام النووي التجاري.
واشار الى ان معدلات التخصيب زادت بشكل ملحوظ وبمعدل يثارب سبعة كيلوغرامات من اليورانيوم شهريا وبنسبة نقاء 60 بالمئة.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد حذرت في نهاية العام الماضي من ان طهران لديها بالفعل ما يكفي من المواد لصنع ثلاث قنابل نووية اذا قامت بالتخصيب بنسبة 60 بالمئة.
واعلن غروسي انه يعتزم زيارة طهران في شهر مارس القادم للوقوف على هذا الامر وحث الجانب الايراني على الحد من هذه الانشطة والتعاون مع مفتشي الوكالة مع العلم ان الوكالة الذرية أبدت في وقت سابق قلقها من توقف ايران عن تنفيذ التزاماتها ومنع بعض المفتشين الدوليين من دخول اراضيها.
وكانت ايران ابرمت في فيينا في عام 2015 اتفاقا مع الدول الست الكبرى المعنية بالملف النووي الايراني يضع حدا لتخصيب طهران لليورانيوم عند درجة نقاء 67ر3 بالمئة ومخزونها من هذه المادة عند 8ر202 كيلوغرام.
لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق في عام 2018 خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب ما دفع ايران الى تجاوز الحدود المتفق عليها في اتفاق فيينا. (النهاية)

ع م ق / ر ج



MENAFN19022024000071011013ID1107872658

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث