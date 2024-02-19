الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد زيادة معدلات تخصيب اليورانيوم في ايران

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 19 - 2 (كونا) -- اعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الاثنين عن زيادة معدلات تخصيب اليورانيوم في إيران رغم دعوات الوكالة للحد من هذه الأنشطة.
وكشف غروسي للصحفيين بعد ان اطلع الاثنين وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي على تطورات الملف النووي الايراني عن ان تخصيب اليورانيوم تجاوز احتياجات الاستخدام النووي التجاري.
واشار الى ان معدلات التخصيب زادت بشكل ملحوظ وبمعدل يثارب سبعة كيلوغرامات من اليورانيوم شهريا وبنسبة نقاء 60 بالمئة.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد حذرت في نهاية العام الماضي من ان طهران لديها بالفعل ما يكفي من المواد لصنع ثلاث قنابل نووية اذا قامت بالتخصيب بنسبة 60 بالمئة.
واعلن غروسي انه يعتزم زيارة طهران في شهر مارس القادم للوقوف على هذا الامر وحث الجانب الايراني على الحد من هذه الانشطة والتعاون مع مفتشي الوكالة مع العلم ان الوكالة الذرية أبدت في وقت سابق قلقها من توقف ايران عن تنفيذ التزاماتها ومنع بعض المفتشين الدوليين من دخول اراضيها.
وكانت ايران ابرمت في فيينا في عام 2015 اتفاقا مع الدول الست الكبرى المعنية بالملف النووي الايراني يضع حدا لتخصيب طهران لليورانيوم عند درجة نقاء 67ر3 بالمئة ومخزونها من هذه المادة عند 8ر202 كيلوغرام.
لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق في عام 2018 خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب ما دفع ايران الى تجاوز الحدود المتفق عليها في اتفاق فيينا. (النهاية)
ع م ق / ر ج
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