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الجزائر: تنظيم معرض للفن التشكيلي دعما لفلسطين بمشاركة كويتية

2/19/2024 11:29:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 19 - 2 (كونا) -- افتتح مساء اليوم الاثنين بمدينة (خشلة) شرقي الجزائر معرض (لمسات للفن التشكيلي) بمركز الترفيه العلمي بمشاركة فنانين من 10 دول عربية من بينها دولة الكويت بالإضافة إلى دول أجنبية وذلك دعما للقضية الفلسطينية.
وتضمن المعرض عددا من اللوحات الفنية التي تم عرضها في رواق (لمسات) إلى جانب 34 لوحة فنية تشكيلية لفنانين يمثلون الجزائر والكويت وفلسطين وتونس وليبيا ولبنان والأردن وسوريا ومصر وألمانيا وأستراليا.
وقال فؤاد بلاع وهو رئيس الجمعية الولائية (لمسات للفن التشكيلي) التي بادرت إلى تنظيم هذه التظاهرة الثقافية التي ستدوم حتى 22 فبراير الجاري وتحمل شعار (رغم الألم ريشتنا الأمل) على هامش حفل الافتتاح إن "اللوحات التي تم عرضها بالمناسبة سيتم تسليمها عقب نهاية المعرض إلى السفارة الفلسطينية بالجزائر".
وأضاف بلع أن الجمعية التي يرأسها والتي سبق لها أن نظمت ملتقى دوليا للفن التشكيلي بولاية تيبازة غربي العاصمة تحت شعار (الطريق نحو القدس) "ستواصل العمل من أجل دعم القضية الفلسطينية وكذلك الإبداع والتواصل الثقافي العربي".
وأكد أن "هذا المعرض يعد بمثابة مساحة للتحاور فيما بين الفنون التشكيلية التي توجه رسالة عامة للانسانية جمعاء دون تمييز حيث يعمل الفنان من أجل رسالة محددة للجمهور وهي إيصال فكر وإحساس معين للناس مهما تعددت أذواقهم واختلفت درجاتهم الثقافية". (النهاية)

م ر / ر ج



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