الجزائر: تنظيم معرض للفن التشكيلي دعما لفلسطين بمشاركة كويتية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 19 - 2 (كونا) -- افتتح مساء اليوم الاثنين بمدينة (خشلة) شرقي الجزائر معرض (لمسات للفن التشكيلي) بمركز الترفيه العلمي بمشاركة فنانين من 10 دول عربية من بينها دولة الكويت بالإضافة إلى دول أجنبية وذلك دعما للقضية الفلسطينية.
وتضمن المعرض عددا من اللوحات الفنية التي تم عرضها في رواق (لمسات) إلى جانب 34 لوحة فنية تشكيلية لفنانين يمثلون الجزائر والكويت وفلسطين وتونس وليبيا ولبنان والأردن وسوريا ومصر وألمانيا وأستراليا.
وقال فؤاد بلاع وهو رئيس الجمعية الولائية (لمسات للفن التشكيلي) التي بادرت إلى تنظيم هذه التظاهرة الثقافية التي ستدوم حتى 22 فبراير الجاري وتحمل شعار (رغم الألم ريشتنا الأمل) على هامش حفل الافتتاح إن "اللوحات التي تم عرضها بالمناسبة سيتم تسليمها عقب نهاية المعرض إلى السفارة الفلسطينية بالجزائر".
وأضاف بلع أن الجمعية التي يرأسها والتي سبق لها أن نظمت ملتقى دوليا للفن التشكيلي بولاية تيبازة غربي العاصمة تحت شعار (الطريق نحو القدس) "ستواصل العمل من أجل دعم القضية الفلسطينية وكذلك الإبداع والتواصل الثقافي العربي".
وأكد أن "هذا المعرض يعد بمثابة مساحة للتحاور فيما بين الفنون التشكيلية التي توجه رسالة عامة للانسانية جمعاء دون تمييز حيث يعمل الفنان من أجل رسالة محددة للجمهور وهي إيصال فكر وإحساس معين للناس مهما تعددت أذواقهم واختلفت درجاتهم الثقافية". (النهاية)
م ر / ر ج
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