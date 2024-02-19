الرئيس المصري يبحث مع رئيس وزراء بلجيكا تطورات الأوضاع في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 19 - 2 (كونا) -- تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو بحثا خلاله تطورات الأوضاع الإقليمية وخاصة الوضع في قطاع غزة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان أن الرئيس السيسي استعرض خلال الاتصال الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة على نحو مستدام وعاجل.
وثمن السيسي في هذا السياق الموقف البلجيكي الداعم للتهدئة والرافض لاستمرار التصعيد الجاري.
وقال المتحدث إن رئيس الوزراء البلجيكي أكد من جانبه اتفاق بلاده مع الرؤية المصرية واستعدادها لدعم كافة الجهود التي تقوم بها مصر في هذا الإطار لاسيما فيما يتعلق بسبل تفعيل حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة موضحا أن بلاده حريصة على استمرار التنسيق والتشاور مع مصر لمنع توسع نطاق الصراع واستعادة الاستقرار بالمنطقة.
وأضاف أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وعلاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي في ضوء تولي بلجيكا الرئاسة الدورية للاتحاد مطلع يناير الماضي حيث تم تأكيد تطلع الجانبين لمواصلة توطيد التعاون المشترك في مختلف المجالات بالإضافة إلى تعزيز التنسيق والتشاور بشأن التحديات الإقليمية والدولية. (النهاية)
ا س م / ر ج
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