Tuesday, 20 February 2024 08:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرئيس المصري يبحث مع رئيس وزراء بلجيكا تطورات الأوضاع في غزة

2/19/2024 11:29:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 19 - 2 (كونا) -- تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو بحثا خلاله تطورات الأوضاع الإقليمية وخاصة الوضع في قطاع غزة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان أن الرئيس السيسي استعرض خلال الاتصال الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة على نحو مستدام وعاجل.
وثمن السيسي في هذا السياق الموقف البلجيكي الداعم للتهدئة والرافض لاستمرار التصعيد الجاري.
وقال المتحدث إن رئيس الوزراء البلجيكي أكد من جانبه اتفاق بلاده مع الرؤية المصرية واستعدادها لدعم كافة الجهود التي تقوم بها مصر في هذا الإطار لاسيما فيما يتعلق بسبل تفعيل حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة موضحا أن بلاده حريصة على استمرار التنسيق والتشاور مع مصر لمنع توسع نطاق الصراع واستعادة الاستقرار بالمنطقة.
وأضاف أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وعلاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي في ضوء تولي بلجيكا الرئاسة الدورية للاتحاد مطلع يناير الماضي حيث تم تأكيد تطلع الجانبين لمواصلة توطيد التعاون المشترك في مختلف المجالات بالإضافة إلى تعزيز التنسيق والتشاور بشأن التحديات الإقليمية والدولية. (النهاية)

ا س م / ر ج



MENAFN19022024000071011013ID1107872656

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث