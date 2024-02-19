الدوري الإسباني: (جيرونا) يسقط أمام (أتلتيك) بهدفين لثلاثة أهداف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 19 - 2 (كونا) -- تعثر (جيرونا) أمام (أتلتيك بلباو) وخسر بهدفين لثلاثة أهداف اليوم الاثنين في ختام منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وافتتح ألكس بيرنجير التسجيل ل(أتلتيك) في الدقيقة الثانية ثم أضاف بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة 56 فيما اختتم زميله انياكي ويليامز بهدف ثالث في الدقيقة 60 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب (سان ماميس).
وعلى الجانب الثاني سجل تسيجانكوف هدف التعادل الأول ل(جيرونا) فيما سجل إريك غارثيا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 75.
وبهذه النتيجة تجمد رصيد (جيرونا) عند 56 نقطة مستقرا في وصافة الترتيب العام للمسابقة بفارق ست نقاط خلف المتصدر (ريال مدريد) فيما رفع (أتلتيك بلباو) رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس بالترتيب.
وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها سقط المتصدر (ريال مدريد) في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله مع (رايو باييكانو) فيما حقق (برشلونة) الثالث في الترتيب فوزا قاتلا على (سيلتا) بهدفين لهدف وفاز (أتلتيكو مدريد) الرابع بخماسية نظيفة على (لاس بالماس). (النهاية)
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