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الدوري الإسباني: (جيرونا) يسقط أمام (أتلتيك) بهدفين لثلاثة أهداف

2/19/2024 11:29:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 19 - 2 (كونا) -- تعثر (جيرونا) أمام (أتلتيك بلباو) وخسر بهدفين لثلاثة أهداف اليوم الاثنين في ختام منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وافتتح ألكس بيرنجير التسجيل ل(أتلتيك) في الدقيقة الثانية ثم أضاف بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة 56 فيما اختتم زميله انياكي ويليامز بهدف ثالث في الدقيقة 60 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب (سان ماميس).
وعلى الجانب الثاني سجل تسيجانكوف هدف التعادل الأول ل(جيرونا) فيما سجل إريك غارثيا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 75.
وبهذه النتيجة تجمد رصيد (جيرونا) عند 56 نقطة مستقرا في وصافة الترتيب العام للمسابقة بفارق ست نقاط خلف المتصدر (ريال مدريد) فيما رفع (أتلتيك بلباو) رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس بالترتيب.
وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها سقط المتصدر (ريال مدريد) في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله مع (رايو باييكانو) فيما حقق (برشلونة) الثالث في الترتيب فوزا قاتلا على (سيلتا) بهدفين لهدف وفاز (أتلتيكو مدريد) الرابع بخماسية نظيفة على (لاس بالماس). (النهاية)

ه ن د / ر ج



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