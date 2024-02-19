مسؤول أممي يحذر من تبعات عملية عسكرية واسعة لقوات الاحتلال بمدينة (رفح)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 19 - 2 (كونا) -- حذر المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند اليوم الاثنين من أن عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في مدينة (رفح) قد تؤدي إلى وضع أكثر خطورة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي إن المنسق الأممي تحدث خلال زيارة قام بها الى قطاع غزة مع العائلات النازحة والتقى موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الذين يقومون بعمل شاق للغاية في سبيل تقديم المساعدة الإنسانية الحيوية إلى المحتاجين.
وأضاف دوجاريك أن وينسلاند استعرض أيضا التحديات التشغيلية والأمنية بما فيها انهيار القانون والنظام والتي تواجه دخول وتوزيع السلع الإنسانية.
ونقل عن وينسلاند القول إن الأمم المتحدة بحاجة إلى الأدوات اللازمة لخدمة الناس على الأرض بما في ذلك الحاجة لأن يسمح الكيان الإسرائيلي المحتل بدخول المواد الحيوية لعمليات الأمم المتحدة وتحسين آليات التنسيق.
ووصف المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط الوضع في غزة بال"كارثي" مشيرا إلى أن "هناك ما يقرب من 4ر1 مليون فلسطيني يعيشون في ظروف مكتظة للغاية في (رفح) بلا أي موارد وبالكاد يحصلون على رعاية".
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة على مدينة (رفح) الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة ما تسبب باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء وذلك وسط تهديد الكيان الاسرائيلي المحتل بقرب توسيع عدوانه على القطاع وشن هجوم بري محتمل على (رفح). (النهاية)
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