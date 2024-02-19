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مسؤول أممي يحذر من تبعات عملية عسكرية واسعة لقوات الاحتلال بمدينة (رفح)

2/19/2024 11:29:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 19 - 2 (كونا) -- حذر المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند اليوم الاثنين من أن عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في مدينة (رفح) قد تؤدي إلى وضع أكثر خطورة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي إن المنسق الأممي تحدث خلال زيارة قام بها الى قطاع غزة مع العائلات النازحة والتقى موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الذين يقومون بعمل شاق للغاية في سبيل تقديم المساعدة الإنسانية الحيوية إلى المحتاجين.
وأضاف دوجاريك أن وينسلاند استعرض أيضا التحديات التشغيلية والأمنية بما فيها انهيار القانون والنظام والتي تواجه دخول وتوزيع السلع الإنسانية.
ونقل عن وينسلاند القول إن الأمم المتحدة بحاجة إلى الأدوات اللازمة لخدمة الناس على الأرض بما في ذلك الحاجة لأن يسمح الكيان الإسرائيلي المحتل بدخول المواد الحيوية لعمليات الأمم المتحدة وتحسين آليات التنسيق.
ووصف المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط الوضع في غزة بال"كارثي" مشيرا إلى أن "هناك ما يقرب من 4ر1 مليون فلسطيني يعيشون في ظروف مكتظة للغاية في (رفح) بلا أي موارد وبالكاد يحصلون على رعاية".
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة على مدينة (رفح) الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة ما تسبب باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء وذلك وسط تهديد الكيان الاسرائيلي المحتل بقرب توسيع عدوانه على القطاع وشن هجوم بري محتمل على (رفح). (النهاية)

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