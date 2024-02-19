موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - مجلس الوزراء الكويتي يحاط علما بقرار سمو أمير البلاد بإلغاء قرار وقف التعيين والترقية والنقل والندب بجميع أجهزة الدولة ويعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية
الكويت - وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تعلن هويتها البصرية الجديدة في حفل أقيم بالمناسبة تزامنا مع احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية وسط حضور موظفيها والمدير العام للوكالة الدكتور فاطمة السالم.
طهران – العداء الكويتي إبراهيم الظفيري يحرز ذهبية سباق 800 متر عدوا في بطولة آسيا لألعاب القوى للصالات المغلقة المقامة حاليا في العاصمة الإيرانية طهران.
بيروت – (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية تقول إن الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على منطقة (صيدا) البعيدة عن الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة موقعا عددا من الاصابات.
بروكسل - وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي ال27 يفشلون في اصدار حزمة عقوبات كانت مقررة ضد المستوطنين مرتكبي الهجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
بيروت - الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية تقول ان مبنى مؤلفا من ثلاث طبقات انهار في منطقة الشويفات جنوب مدينة بيروت ما ادى الى اصابة ثلاثة اشخاص.
بغداد - العراق يقدم طلبا لاستضافة القمة العربية في العام المقبل ويقول انه يعمل حاليا على استكمال مقومات الاستضافة. (النهاية) ر ج
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