موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - مجلس الوزراء الكويتي يحاط علما بقرار سمو أمير البلاد بإلغاء قرار وقف التعيين والترقية والنقل والندب بجميع أجهزة الدولة ويعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية

الكويت - وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تعلن هويتها البصرية الجديدة في حفل أقيم بالمناسبة تزامنا مع احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية وسط حضور موظفيها والمدير العام للوكالة الدكتور فاطمة السالم.

طهران – العداء الكويتي إبراهيم الظفيري يحرز ذهبية سباق 800 متر عدوا في بطولة آسيا لألعاب القوى للصالات المغلقة المقامة حاليا في العاصمة الإيرانية طهران.

بيروت – (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية تقول إن الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على منطقة (صيدا) البعيدة عن الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة موقعا عددا من الاصابات.

بروكسل - وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي ال27 يفشلون في اصدار حزمة عقوبات كانت مقررة ضد المستوطنين مرتكبي الهجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

بيروت - الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية تقول ان مبنى مؤلفا من ثلاث طبقات انهار في منطقة الشويفات جنوب مدينة بيروت ما ادى الى اصابة ثلاثة اشخاص.

بغداد - العراق يقدم طلبا لاستضافة القمة العربية في العام المقبل ويقول انه يعمل حاليا على استكمال مقومات الاستضافة. (النهاية) ر ج