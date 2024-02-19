أمانة عمان تنفي صحة اتهامات بثتها إحدى الشركات الإعلانية المتعاقدة معها

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 شباط (بترا)- نفت أمانة عمان صحة الاتهامات والرسائل السلبية التي بثتها إحدى الشركات الإعلانية المتعاقدة معها.
وقالت الأمانة في بيان اليوم الثلاثاء إن شركة إعلانية متعاقدة معها بثت رسائل سلبية تتضمن اتهامات واضحة للأمانة لا أساس لها من الصحة.
واضافت في بيانها إن الشركة وظفت هذه اللوحات الإعلانية الإلكترونية بطريقة غير قانونية، ولم تحصل على الموافقة المسبقة من الأمانة، وبناء عليه باشرت الأمانة باتخاذ الإجراءات القانونية والتعاقدية اللازمة كافة.
وتقدم الأمانة اعتذارها للمواطنين والمعلنين هذا "التشوه البصري" الذي بثته هذه الشبكة الإعلانية.
--(بترا)
ع ع/ ف ج
20/02/2024 06:45:24
MENAFN19022024000117011021ID1107872652
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