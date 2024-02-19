أمانة عمان تنفي صحة اتهامات بثتها إحدى الشركات الإعلانية المتعاقدة معها

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا)- نفت أمانة عمان صحة الاتهامات والرسائل السلبية التي بثتها إحدى الشركات الإعلانية المتعاقدة معها.

وقالت الأمانة في بيان اليوم الثلاثاء إن شركة إعلانية متعاقدة معها بثت رسائل سلبية تتضمن اتهامات واضحة للأمانة لا أساس لها من الصحة.

واضافت في بيانها إن الشركة وظفت هذه اللوحات الإعلانية الإلكترونية بطريقة غير قانونية، ولم تحصل على الموافقة المسبقة من الأمانة، وبناء عليه باشرت الأمانة باتخاذ الإجراءات القانونية والتعاقدية اللازمة كافة.

وتقدم الأمانة اعتذارها للمواطنين والمعلنين هذا "التشوه البصري" الذي بثته هذه الشبكة الإعلانية.

--(بترا)

ع ع/ ف ج

20/02/2024 06:45:24

