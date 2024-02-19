أجواء ضبابية وباردة في أغلب مناطق المملكة اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 شباط (بترا)-يطرأ اليوم الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء ضبابية وباردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا.

ويطرأ يوم غدٍ الأربعاء، ارتفاع قليل اخر على درجات الحرارة، لتسود أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.

وتكون الأجواء الخميس، مشمسة وباردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

اما الجمعة، فتوالي درجات الحرارة ارتفاعها، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 13 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 11 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 9 - 4 وفي مرتفعات الشراة 9 - 3, وفي مناطق البادية 16 - 5، وفي مناطق السهول 13 - 6, وفي الأغوار الشمالية 19 - 9, وفي الأغوار الجنوبية 23 - 13، وفي البحر الميت 22 - 12، وفي خليج العقبة 23 - 11 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

20/02/2024 06:24:27

