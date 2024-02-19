أجواء ضبابية وباردة في أغلب مناطق المملكة اليوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 شباط (بترا)-يطرأ اليوم الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء ضبابية وباردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا.
ويطرأ يوم غدٍ الأربعاء، ارتفاع قليل اخر على درجات الحرارة، لتسود أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.
وتكون الأجواء الخميس، مشمسة وباردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.
اما الجمعة، فتوالي درجات الحرارة ارتفاعها، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 13 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 11 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 9 - 4 وفي مرتفعات الشراة 9 - 3, وفي مناطق البادية 16 - 5، وفي مناطق السهول 13 - 6, وفي الأغوار الشمالية 19 - 9, وفي الأغوار الجنوبية 23 - 13، وفي البحر الميت 22 - 12، وفي خليج العقبة 23 - 11 درجة مئوية.
-- (بترا)
م ح/ف ج
20/02/2024 06:24:27
MENAFN19022024000117011021ID1107872650
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