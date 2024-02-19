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نهى عابدين: أنا شريرة وحقودة فى سر إلهى وسيناريو المسلسل رائع

2/19/2024 11:28:20 PM
(MENAFN- Youm7) تواصل الفنانة نهى عابدين تصوير دورها فى مسلسل "سر إلهى" مع النجمة روجينا والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2024، حيث تجسد شخصية "رحمة" الأخت الوسطى لـ "نصرة" التى تجسد دورها روجينا حسبما كشفت لـ"اليوم السابع" مشيرة إلى أنها تظهر شريرة وحقودة وهى التى خططت للغدر بأختها نصرة، مشيدة بسيناريو العمل الذى وصفته بالرائع.



مسلسل "سر إلهي" مكون من 15 حلقة، وبطولة روجينا، أحمد مجدي، مي سليم، رشا مهدي، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس، محمود الحديني، صلاح عبد الله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.





نهى عابدين على بوستر سر الهى




يُذكر أن آخر أعمال نهى عابدين حكاية "ما تيجى نشوف" عن كتاب "55 مشكلة حب"، والتي شاركت بطولتها إلى جانب: هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، ملك قورة، طارق صبري، أحمد جمال سعيد، وراندا عبد السلام. وأشرف على الكتابة عمرو محمود ياسين، وتأليف ورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين، وإخراج محمد الخبيرى.



وشاركت نهى عابدين خلال شهر رمضان الماضى خلال مسلسل "تحت الوصاية" الذى تم تقديمه فى 15 حلقة، ومن بطولة منى زكى، دياب، رشدى الشامى، نهى عابدين، مها نصار، خالد كمال، على صبحى، أحمد خالد صالح، على الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد عبد العظيم، جميل برسوم، ثراء جبيل، وتاليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير.


















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