السينما الصينية تحقق 1.11 مليار دولار فى احتفالات عطلة السنة القمرية الجديدة

MENAFN - Youm7) حققت السينما الصينية طفرة جديدة في شباك التذاك خلال عطلة السنة القمرية الجديدة، والتي وصلت لـ 8.02 مليار يوان صيني أو ما يعادل 1.11 مليار دولار، بزيادة قدرها 18% عن عام 2023، ومقارنة مع السنوات الماضية كانت في أزهي نجاحاتها.

ووفقًا لوكالة التذاكر الصينية، فإن السينما المحلية داخل الصين حققت أرباحًا ضخمة خلال العام الحالي مقارنة بعطلة العام الماضي، وبالرغم من تفاوت توقيتات العطلات هذا العام عن السابق، إلا أن شباك التذاكر الصيني شهد ازدحام كبير في عطلات العام، وأضافت الوكالة في تقريرها عن بيع 163 مليون تذكرة خلال فترة العطلة بزيادة 26% عن العام الماضي وهو ما يشير الى ارتفاع أسعار التذاكر عن الأعوام الماضية.

سيطرت أربعة أفلام صينية على إيرادات شباك التذاكر الصينية والعالمية خلال الأسبوع الأخير، وهما فيلم الدراما الكوميدي YOLO، الذي حقق 86.5 مليون دولار في أيام العطلة بإجمالي 402 مليون دولار خلال فترة عرضه محلياً، وفقًا لبيانات من شركة Artisan Gateway.

كما حقق فيلم Hi, Mom إيرادات ضخمة وصلت لـ 84.9 خلال أيام العطلة، وفيلم Pegasus 2 محقق 80.6 مليون دولار واجمالي 356 مليون دولار خلال فترة عرضه، بالإضافة إلى فيلم المادة 20 الذى حقق 70.2 مليون دولار في العطلة.







