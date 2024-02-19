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مسلسلات رمضان 2024.. سمر مرسى ضيفة شرف فراولة مع نيللى كريم

2/19/2024 11:28:20 PM
(MENAFN- Youm7) تشارك الفنانة سمر مرسى كضيفة شرف خلال أحداث مسلسل "فراولة " مع النجمة نيللي كريم والذى يتواصل تصويره حاليًا للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، حيث صورت سمر مشاهدها الأولى من المقرر أن تصور باقى المشاهد خلال الأيام المقبلة.



وتعود سمر مرسى للعمل مع نيللى كريم من جديد بعدما شاركت معها فى بداياتها الفنية خلال مسلسلى "سجن النسا" للمخرجة كاملة أبو ذكرى عام 2014، و"تحت السيطرة" للمخرج تامر محسن عام 2015 والذى ساهم فى معرفة الجمهور بها وانطلقت بعده وشاركت فى العديد من المسلسلات خلال السنوات الماضية.



مسلسل "فراولة" مكون من 15 حلقة، وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تقى حسام، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد على الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة سمر مرسى، حكاية "روحى فيك" عن كتاب "55 مشكلة حب"، وشاركت فى بطولتها إلى جانب عائشة بن أحمد، محمد كيلانى، نور محمود، فراس سعيد، هلا السعيد، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى وإنتاج أحمد عبد العاطى.


















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