إزاى تكونى سعيدة مع زوجك؟.. 6 نصائح يمكنك القيام بها

MENAFN - Youm7) اعتاد الأزواج قضاء أوقاتهما في الآونة الأخيرة عبر شبكات التواصل الاجتماع ، ما جعل الحياة فاترة ليس لها أي مذاق ولا اهتمامات سوى جلب الأموال وإنفاقها على الأبناء دون تواصل مع بعضهما البعض، بل يجب أن يقضيا وقتًا مع بعضهما البعض حتى يكونا سعداء، ويعتبر فيس بوك أحد الأسباب الرئيسية الذي تؤدي إلى الانفصال، لذلك نقدم لكم تلك النصائح التي ستساعدكم على أن تكونا أكثر سعادة وفقًا لموقع "brightside".

الطبخ معًا





الطبخ والأكل معاً

قد يجلب الطهي معاً الكثير من الفوائد مثل المساواه والتعلم والذكريات، وتذكر ومناقشة أطباق طفولتك المفضلة، والمشاركة، بعد طهي الطعام تناولا ذلك الطعام معاً، حيث يؤدي ذلك إلى التواصل مع بعضكما البعض كما أن ذلك يحسن من الحالة المزاجية.





الحديث معًا





التحدث خلال اليوم

تجنبي المناقشات التي تثير القلق والتوتر بينكما، بل تحدثي عن الجانب الإيجابي من اليوم حتى ينام زوجك دون قلق، كما أن ذلك يعتبر فرصة جيدة حتى تتعرفين على حياة زوجك خارج المنزل.









التحديق في عيون بعضكما البعض

يساعد ذلك على كسر الحواجز بينكما كما أنه يزيد من الاسترخاء والرابطة العاطفية، يمكنك الجلوس في مقابل زوجك والنظر في عينيه لمدة دقيقتين وحاولي أن تقرأي مشاعر زوجك في عينيه.









تذكري الأوقات الأولى التي قضيتماها معاً

قبل الذهاب إلى السرير حاولي أن تتذكري المرة الأولى التي قابلتي فيها زوجك، شاركي انطباعاتك حول هذا الأمر واطلبي من زوجك أن يخبرك بما شعر به في ذلك اليوم، يمكنك إعادة قراءة رسائل الحب الخاصة بكِ، وتذكر تاريخك الأول، من المفيد أيضاً أن تعيشي اللحظات الرومانسية الأولى وتكرريها





القراءة معًا





اقرأوا لبعضكما البعض

يمكنك التعرف على زوجك وفهمه بشكل أفضل أثناء التحدث عن كتاب قرأتموه للتو معاً، كما إنه يحسن اتصالك ويجعل علاقتك مع زوجك أقوى، بالإضافة إلى أن القراءة تجعلك أكثر جاذبية.





التعبير عن الامتنان

التعبير عن الامتنان يحسن القوة الجماعية، يمكنك إظهار ذلك الامتنان عن طريق قيامك بإعداد حمام دافىء لزوجك، أو تحضير الشاي الساخن له.



