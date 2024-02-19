إزاى تكونى سعيدة مع زوجك؟.. 6 نصائح يمكنك القيام بها

(MENAFN
- Youm7) اعتاد الأزواج قضاء أوقاتهما في الآونة الأخيرة عبر شبكات التواصل الاجتماع ، ما جعل الحياة فاترة ليس لها أي مذاق ولا اهتمامات سوى جلب الأموال وإنفاقها على الأبناء دون تواصل مع بعضهما البعض، بل يجب أن يقضيا وقتًا مع بعضهما البعض حتى يكونا سعداء، ويعتبر فيس بوك أحد الأسباب الرئيسية الذي تؤدي إلى الانفصال، لذلك نقدم لكم تلك النصائح التي ستساعدكم على أن تكونا أكثر سعادة وفقًا لموقع "brightside".
الطبخ معًا
الطبخ والأكل معاً
قد يجلب الطهي معاً الكثير من الفوائد مثل المساواه والتعلم والذكريات، وتذكر ومناقشة أطباق طفولتك المفضلة، والمشاركة، بعد طهي الطعام تناولا ذلك الطعام معاً، حيث يؤدي ذلك إلى التواصل مع بعضكما البعض كما أن ذلك يحسن من الحالة المزاجية.
الحديث معًا
التحدث خلال اليوم
تجنبي المناقشات التي تثير القلق والتوتر بينكما، بل تحدثي عن الجانب الإيجابي من اليوم حتى ينام زوجك دون قلق، كما أن ذلك يعتبر فرصة جيدة حتى تتعرفين على حياة زوجك خارج المنزل.
التحديق في عيون بعضكما البعض
يساعد ذلك على كسر الحواجز بينكما كما أنه يزيد من الاسترخاء والرابطة العاطفية، يمكنك الجلوس في مقابل زوجك والنظر في عينيه لمدة دقيقتين وحاولي أن تقرأي مشاعر زوجك في عينيه.
تذكري الأوقات الأولى التي قضيتماها معاً
قبل الذهاب إلى السرير حاولي أن تتذكري المرة الأولى التي قابلتي فيها زوجك، شاركي انطباعاتك حول هذا الأمر واطلبي من زوجك أن يخبرك بما شعر به في ذلك اليوم، يمكنك إعادة قراءة رسائل الحب الخاصة بكِ، وتذكر تاريخك الأول، من المفيد أيضاً أن تعيشي اللحظات الرومانسية الأولى وتكرريها
القراءة معًا
اقرأوا لبعضكما البعض
يمكنك التعرف على زوجك وفهمه بشكل أفضل أثناء التحدث عن كتاب قرأتموه للتو معاً، كما إنه يحسن اتصالك ويجعل علاقتك مع زوجك أقوى، بالإضافة إلى أن القراءة تجعلك أكثر جاذبية.
التعبير عن الامتنان
التعبير عن الامتنان يحسن القوة الجماعية، يمكنك إظهار ذلك الامتنان عن طريق قيامك بإعداد حمام دافىء لزوجك، أو تحضير الشاي الساخن له.
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