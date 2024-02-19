الأفوكادو وجوز الهند.. 3 وصفات طبيعية لنعومة الجلد اليد

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- Youm7) كل فتاة تحلم بيدٍ بيضاء ناعمة ملساء، بعيدة عن الخشونة التي قد تتسبب في إحراجها في بعض المواقف، والتي قد تكون نتيجة لعدة عوامل منها الطبيعية والبيئية، هنا ثلاث وصفات طبيعية قد تساعد في التخفيف من خشونة جلد اليدين:
زيت جوز الهند
يحتوي زيت جوز الهند على خصائص ترطيب قوية ويمكن استخدامه لترطيب الجلد الجاف والخشن، وقبل النوم قومي بتدليك القليل من زيت جوز الهند على يديك واتركيه ليعمل طوال الليل، في الصباح، قومي بغسل يديك بالماء الفاتر واستخدمي كريم ترطيب.
العسل وزيت الزيتون
يمكنك تحضير خليط من العسل وزيت الزيتون لترطيب الجلد الجاف والخشن، قومي بمزج ملعقة صغيرة من العسل مع ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون، ثم ضعي المزيج على يديك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر، ويمكنك تكرار هذا العلاج مرتين في الأسبوع.
الأفوكادو
يحتوي الأفوكادو على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للبشرة مثل الدهون الصحية وفيتامين E
قومي بتهريس نصف حبة أفوكادو ناضجة وأضيفي ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. ضعي المزيج على يديك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر. يمكنك استخدام هذا العلاج مرتين في الأسبوع.
مع مرور الوقت واستخدام هذه الوصفات الطبيعية بانتظام، يجب أن يتحسن حال جلد يديك وتصبح أكثر نعومة ومرونة. إذا استمرت المشكلة أو تفاقمت، يُنصح بالتشاور مع طبيب الجلدية لتقييم الحالة والحصول على نصائح إضافية.
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