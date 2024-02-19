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400 مليون دولار.. براد بيت يستغل ثروته فى العقارات وشراء المنازل

2/19/2024 11:28:12 PM
(MENAFN- Youm7) يتميز براد بيت الممثل والمنتج الأمريكي بنجومية عالمية وتحقيقه لكثير من جوائز الأوسكار، ومع شهرته ومسيرته الفنية، إلا أنه يتميز بالشغف في مجال الهندسة خاصة العقارات، حيث تبلغ ثروته 400 مليون دولار، ويستثمر منهم في العقارات وفقًا لما نشره موقع "hello."

وحصل بيت على أفضل العقارات مثلما كان في منزله سابقا مع أنجلينا جولي، وكان هذا العقار يضم حلبة للتزلج وسينما، ولكنه باعه بمقابل 39 مليون دولار.


منزل براد بيت السابق مع أنجلينا جولي

وقام بشراء منزل جديد، يعرف بـ"البيت الفولاذي" بسب هيكله الزجاجي وإطلالته على المناظر الطبيعية الاستوائية، ويتميز هذا المنزل بالفخامة والتصميم المفتوح، ووجود مسبح ضخم يلتف حول جزء من المنزل.


البيت الفولاذي لبراد بيت و إينيس دي رامون


وأيضا اقتناء براد بيت المنزل الشهير المعروف باسم منزل الكرمل وهو من أغلى المنازل على الأطلاق، حيث يتميز بالبناء الخشبي وبناء الجدران من الجرانيت والحجر الرملي المستخرج من المنحدرات، ويبعد قليل عن الشاطئ.


منزل الكرمل لبراد بيت





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