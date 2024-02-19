400 مليون دولار.. براد بيت يستغل ثروته فى العقارات وشراء المنازل

(MENAFN
- Youm7) يتميز براد بيت الممثل والمنتج الأمريكي بنجومية عالمية وتحقيقه لكثير من جوائز الأوسكار، ومع شهرته ومسيرته الفنية، إلا أنه يتميز بالشغف في مجال الهندسة خاصة العقارات، حيث تبلغ ثروته 400 مليون دولار، ويستثمر منهم في العقارات وفقًا لما نشره موقع "hello."
وحصل بيت على أفضل العقارات مثلما كان في منزله سابقا مع أنجلينا جولي، وكان هذا العقار يضم حلبة للتزلج وسينما، ولكنه باعه بمقابل 39 مليون دولار.
منزل براد بيت السابق مع أنجلينا جولي
وقام بشراء منزل جديد، يعرف بـ"البيت الفولاذي" بسب هيكله الزجاجي وإطلالته على المناظر الطبيعية الاستوائية، ويتميز هذا المنزل بالفخامة والتصميم المفتوح، ووجود مسبح ضخم يلتف حول جزء من المنزل.
البيت الفولاذي لبراد بيت و إينيس دي رامون
وأيضا اقتناء براد بيت المنزل الشهير المعروف باسم منزل الكرمل وهو من أغلى المنازل على الأطلاق، حيث يتميز بالبناء الخشبي وبناء الجدران من الجرانيت والحجر الرملي المستخرج من المنحدرات، ويبعد قليل عن الشاطئ.
منزل الكرمل لبراد بيت
MENAFN19022024000132011024ID1107872641
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.