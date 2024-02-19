5 نباتات يمكن وضعها فى مكتبك من أجل الشعور بالسلام وتنقية الهواء

MENAFN - Youm7) أحيانًا نحتاج إلى إضافة أي لمسات في المكتب كي نخلق مساحة خاصة تساعدنا على الشعور بالاسترخاء والسلام النفسي، لذا تعتبر النباتات من أفضل الاختيارات التي لا غني عنها، لذا نستعرض خلال السطور التالية أبرز النباتات التي يصلح وضعها في المكتب وفقًا لما جاء في موقع"ambius

نباتات يمكن وضعها في المكتب أجلونيما

تعرف أحيانا بالنباتات الصينية دائمة الخضرة، التي تحظى بشعبية كبيرة بسبب لون أوراقها في حين أن العديد منها يطور أوراقًا خضراء عميقة، بالإضافة إلى أنها نباتات

مشرقة

أجلونيما فيكوس بنجامينا

عادةً تعرف باسم التين الباكي، وهي نبته متعدد الاستخدامات جذابة تنمو في الغابات الاستوائية، أيضًا يفضل الاحتفاظ بها بعيدًا عن سوف تيارات الهواء الباردة من النوافذ أو الأبواب، لذا تأكد من وضعها في مكان لا يمثل فيه تيارات الهواء مشكلة

فيكوس بنجامينا زاميوكولكاس زاميفوليا

يتم اختصار اسمها باسم مصنع النباتات، تعتبر من البنانات المميزة بطيئة النمو يصلح وضعها بداخل المكتب لا تحتاج إلى العناية المستمرة بشكل كبير، أيضًا من أفضل النباتات الداخلية .





زاميوكولكاس زاميفوليا بروميلياد

قد تتطلب نباتات البروميلياد مزيدًا من الصيانة في البداية حتى تزدهر، لأنها تشتهر بأخذ وقتها الطويل حتي تظهر في شكلها النهائي ولكن بمجرد أن تزدهر، فإنها تتطلب القليل جدًا من الرعاية.

بروميلياد زنبق السلام

زنابق السلام لها أوراق خضراء واسعة جدًا وواسعة وعميقة وتنمو أزهار بيضاء جميلة أعطتها اسمها الشائع، تحظى

زنبق السلام بشعبية كبيرة لأنها لا تحتاج إلى الكثير من الضوء، بالإضافة إلى أنها تتسامح أيضًا مع الإفراط في الري في بعض الأحيان، تشتهر نباتات زنبق السلام أيضًا

بتنظيف الهواء ، مما يساعد على إزالة السموم وخلق بيئة أفضل للعمل

زنبق السلام



















