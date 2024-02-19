5 نباتات يمكن وضعها فى مكتبك من أجل الشعور بالسلام وتنقية الهواء

(MENAFN
- Youm7) أحيانًا نحتاج إلى إضافة أي لمسات في المكتب كي نخلق مساحة خاصة تساعدنا على الشعور بالاسترخاء والسلام النفسي، لذا تعتبر النباتات من أفضل الاختيارات التي لا غني عنها، لذا نستعرض خلال السطور التالية أبرز النباتات التي يصلح وضعها في المكتب وفقًا لما جاء في موقع"
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نباتات يمكن وضعها في المكتب أجلونيما
تعرف أحيانا بالنباتات الصينية دائمة الخضرة، التي تحظى بشعبية كبيرة بسبب لون أوراقها في حين أن العديد منها يطور أوراقًا خضراء عميقة، بالإضافة إلى أنها نباتات
مشرقة
أجلونيما فيكوس بنجامينا
عادةً تعرف باسم التين الباكي، وهي نبته متعدد الاستخدامات جذابة تنمو في الغابات الاستوائية، أيضًا يفضل الاحتفاظ بها بعيدًا عن سوف تيارات الهواء الباردة من النوافذ أو الأبواب، لذا تأكد من وضعها في مكان لا يمثل فيه تيارات الهواء مشكلة
فيكوس بنجامينا زاميوكولكاس زاميفوليا
يتم اختصار اسمها باسم مصنع النباتات، تعتبر من البنانات المميزة بطيئة النمو يصلح وضعها بداخل المكتب لا تحتاج إلى العناية المستمرة بشكل كبير، أيضًا من أفضل النباتات الداخلية .
زاميوكولكاس زاميفوليا بروميلياد
قد تتطلب نباتات البروميلياد مزيدًا من الصيانة في البداية حتى تزدهر، لأنها تشتهر بأخذ وقتها الطويل حتي تظهر في شكلها النهائي ولكن بمجرد أن تزدهر، فإنها تتطلب القليل جدًا من الرعاية.
بروميلياد زنبق السلام
زنابق السلام لها أوراق خضراء واسعة جدًا وواسعة وعميقة وتنمو أزهار بيضاء جميلة أعطتها اسمها الشائع، تحظى
زنبق السلام بشعبية كبيرة لأنها لا تحتاج إلى الكثير من الضوء، بالإضافة إلى أنها تتسامح أيضًا مع الإفراط في الري في بعض الأحيان، تشتهر نباتات زنبق السلام أيضًا
بتنظيف الهواء ، مما يساعد على إزالة السموم وخلق بيئة أفضل للعمل
زنبق السلام
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