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اتحاد المشروعات الصغيرة يطالب بإجراءات عاجلة بقطاعى التمويل واستيراد مستلزمات الإنتاج

2/19/2024 11:28:08 PM
(MENAFN- Youm7) طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإجراء حوار عاجل بين الحكومة وأصحاب المصانع المحلية لسرعة اتخاذ قرارات تضمن استمرار معدلات الإنتاج المحلى وفقا للمستهدفات الرئاسية محذرا من تداعيات تحوط بعض البنوك من التمويل الصناعى، خوفا من التعثر بسبب نقص مستلزمات الإنتاج المستوردة فى ظل ضغوط نقص النقد الأجنبى وارتفاع معدل التضخم.


وأكد علاء السقطى رئيس الاتحاد، على ضرورة دفع عجلة الانتاج المحلى للعمل بكامل طاقتها للحفاظ على نسبة العمالة الموجودة فى المصانع، موضحا أن الاحصائيات الرسمية تؤكد أن القطاع الخاص المحلى يقوم حاليا بتشغيل ما يقرب من 28 مليون عامل فى
جميع أنحاء الجمهورية منهم حوالى 2.8 مليون عامل فى قطاع الصناعة هذا بخلاف أعداد العمالة فى منشآت قطاع الاقتصاد غير الرسمى التى يمكن أن تصل إلى ضعف الأعداد الرسمية.


وقال أن الاتحاد يستقبل نفس الشكاوى والاستغاثات من عشرات المصانع يوميا التى تخشى التوقف عن العمل أو تخفيض إنتاجها بسبب ضغوط القيود التمويلية وشح العملة الدولارية، وهو ما يستلزم سرعة استجابة الحكومة لشكاويهم وإعطاءهم الأولوية حفاظا على خطة إحلال الواردات بالمنتجات المحلية تامة الصنع .


ودعا السقطي إلى زيادة تمويل المشروعات الصناعية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من النسبة المفروضة حاليا والتى
تبلغ
25% من محافظ البنوك الإئتمانية، مؤكدا أن بعد ارتفاع سعر الدولار تضاعفت أحجام المحافظ الائتمانية للعديد من البنوك وهو مايجب إعادة النظر فيه خلال الفترة القادمة.


وحذر السقطى من تحوط البنوك من تمويل بعض أنشطة القطاع العقارى ومستلزماته فى الوقت الحالي، مشيرا إلى أن مثل تلك الاجراءات لها تأثيرات سلبية على العديد من الأنشطة الأخرى المرتبطة به والتى تقوم بتشغيل أعداد كبيرة من العمالة غير المنتظمة.







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