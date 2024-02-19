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مستثمرى العاشر تدعو رجال الصناعة لملتقى معا نستطيع بحضور قيادات وزارة المالية

2/19/2024 11:28:08 PM
(MENAFN- Youm7) تستعد جمعية مستثمرى العاشر من رمضان لدعوة المستثمرين ورجال الصناعة أعضاء الجمعية العمومية لحضور ملتقى موسع تحت عنوان "معا نستطيع" من أجل مناقشة كافة مشكلات ومعوقات الصناعة والإستثمار بالمدينة بحضور قيادات وزارة المالية .



ويٌشرف على تنظيم الملتقى لجنة الصناعة والإستثمار بالجمعية والتى تترأسها الدكتورة هدى يسى والتى طالبت كافة رجال الصناعة بالمدينة الحضور من أجل التكاتف لحل كافة المشكلات والتحديات الى تواجههم والتى تعمل الجمعية دائما على حلها عبر الربط الدائم مع كافة أجهزة الدولة المعنية بحل مشكلات المستثمرين.



تبدأ فعاليات الملتقى الأحد المقبل بمقر الجمعية بمدينة العاشر من رمضان.



ودعت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان للحضور كلا من الدكتورة نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية ومحمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية وأحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب المصرية.












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