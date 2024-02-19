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البورصة: تنفيذ صفقة على شركة إرادة لاستصلاح الأراضى بقيمة 30 مليون جنيه

2/19/2024 11:28:08 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت البورصة المصرية ، عن تنفيذ صفقة على شركة إرادة للتنمية واستصلاح الأراضي خلال جلسة تداول أمس الإثنين بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 240 ألف سهم بقيمة 30 مليون جنيه، وصفقة على شركة اينويا يوتيليتيز مهندسون استشاريون بحجم تداول 10 آلاف سهم بقيمة 18.4 مليون جنيه، وصفقة على شركة مونتن للاستثمارات السياحية والعقارية بحجم تداول 55.5 ألف سهم بقيمة 5.5 مليون جنيه.



وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 33.3 مليون سهم بقيمة 64 مليون جنيه عبر تنفيذ 64 عملية.



وكانت أنهت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من التعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 6.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.077 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 6.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 176.9 ألف عملية لعدد 208 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.6% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.58%، والعرب على 5.82%، واستحوذت المؤسسات على 20.57% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.42%.



ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 285.5 مليون جنيه، 27.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 98.3 مليون جنيه، 14.6 مليون جنيه، 142.5 مليون جنيه، 57.5 مليون جنيه، على التوالى.



ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 29452 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 36127 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 12544 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 7490 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 10449 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 6746 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1462 نقطة.












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