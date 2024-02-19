نصائح مهمة عند شراء سبائك وجنيهات الذهب فى برنامج بنكنوت مع أحمد يعقوب

(MENAFN
- Youm7) يناقش برنامج بنكنوت ، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، على راديو "نغم إف إم"، اليوم الثلاثاء، نصائح مهمة عند شراء سبائك وجنيهات الذهب، وذلك من خلال استضافة خبراء ومتخصصين.
ويُذاع برنامج بنكنوت على إذاعة "نغم إف إم"، من الساعة 12 ظهرًا وحتى الواحدة ظهرًا، وذلك للموسم الـ4 على التوالى، ويُعد أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع" والإذاعية ميرا العامرى، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برعاية البنك الأهلى المصرى وبنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان.
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