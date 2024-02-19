صدور كتاب بحر يمور على كفى للأديبة والناقدة العراقية خالدة خليل

(MENAFN
- Youm7) صدر حديثًا عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام بالقاهرة؛ كتاب "بحرٌ يمور على كفي" للأديبة والناقدة العراقية "د. خالدة خليل".
الكتاب تأصيل للجنس الأدبي (النص المفتوح) والذي يعتبر موجة ما بعد الحداثة، ويدعو إلى أن يُحدِّد النص الأدبي جنسه بنفسه، لأنه أثرٌ إشكالي تجتمع فيه عدة معطيات من مُبدع وأثر ومتلقي، وهو ما يتفق مع فكرة رفض السائد والمألوف والقوالب الجاهزة للأجناس الأدبية التي سادت فترة ما بعد الحداثة. فهو نصًّ تعدُّدي قابل للتأويل مختلف تمامًا عن الأشكال الإبداعية الأخرى، وهو بالضرورة والنتيجة، نص متعدٍّ لبنيته الداخلية على مختلف مستوياتها الجمالية والخطابية والزمنية حيث يفترض بالنص المفتوح توفلا منظومة من الفجوات واللامتحقق وهي مساحات متروكة أو متاحة للمتلقي الذي يعتبر أحد طرفي معادلة إحياء النص المفتوح لملئها والاستحواذ عليها تفاعليًا أو تشاركًا نصيًّا لإنتاج المعنى.
النص المفتوح يُشكّلُ ظاهرةً كبيرةً في الكتابة العربية الراهنة، لها ولدراستها أهمية خاصة، بوصفها التطور الأخير الذي بلغته الكتابة العربية، فانتقل بها إلى شكل جديد، مختلف تماماً عمَّا اعتاده العرب من أشكال إبداعية تقليدية أو محدثة.
من نصوص الكتاب:
حانَ قِطافُ الخَجل
حُزني يتأجَّج عليك
سندباد اِختطفته غفوة
غصة حلم في الطريق إلى صمته الأبدي
نَزق لحظة
عودة هيباشيا
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