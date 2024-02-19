صدور كتاب بحر يمور على كفى للأديبة والناقدة العراقية خالدة خليل

MENAFN - Youm7) صدر حديثًا عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام بالقاهرة؛ كتاب "بحرٌ يمور على كفي" للأديبة والناقدة العراقية "د. خالدة خليل".

الكتاب تأصيل للجنس الأدبي (النص المفتوح) والذي يعتبر موجة ما بعد الحداثة، ويدعو إلى أن يُحدِّد النص الأدبي جنسه بنفسه، لأنه أثرٌ إشكالي تجتمع فيه عدة معطيات من مُبدع وأثر ومتلقي، وهو ما يتفق مع فكرة رفض السائد والمألوف والقوالب الجاهزة للأجناس الأدبية التي سادت فترة ما بعد الحداثة. فهو نصًّ تعدُّدي قابل للتأويل مختلف تمامًا عن الأشكال الإبداعية الأخرى، وهو بالضرورة ‏والنتيجة، نص متعدٍّ لبنيته ‏الداخلية على مختلف مستوياتها ‏الجمالية والخطابية والزمنية حيث يفترض ‏بالنص المفتوح توفلا ‏منظومة من الفجوات ‏واللامتحقق وهي مساحات ‏متروكة أو متاحة للمتلقي الذي ‏يعتبر أحد طرفي معادلة إحياء ‏النص المفتوح لملئها والاستحواذ ‏عليها تفاعليًا أو تشاركًا نصيًّا ‏لإنتاج المعنى.



النص المفتوح يُشكّلُ ظاهرةً كبيرةً في الكتابة العربية الراهنة، لها ولدراستها أهمية خاصة، بوصفها التطور الأخير الذي بلغته الكتابة العربية، فانتقل بها إلى شكل جديد، مختلف تماماً عمَّا اعتاده العرب من أشكال إبداعية تقليدية أو محدثة.

من نصوص الكتاب:

حانَ قِطافُ الخَجل

حُزني يتأجَّج عليك

سندباد اِختطفته غفوة

غصة حلم في الطريق إلى صمته الأبدي

نَزق لحظة

عودة هيباشيا



