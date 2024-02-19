أساليب علاجية مع الأطفال ذوى صعوبات التعلم بندوة بمكتبة مصر الجديدة

(MENAFN
- Youm7) تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل
جلسة نقاشية حول كتاب "صعوبات التعلم"
للكاتب تامر مصطفى، وذلك اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساء، سوف تتناول أبرز الاستراتيجيات العلاجية المستخدمة مع الاطفال ذوي صعوبات التعلم بالنسبة للمجال اللغوي والقراءة، والتقنيات المساندة مع هذه الفئة، واستعراض أبرز الخبرات والتجارب فيما يتعلق بصعوبات التعلم ، وإتاحة الفرصة لتعريف الحضور بالعديد من الأبحاث والدراسات المتعلقة في مجال النطق واللغة.
وتدور الجلسة حول عدة محاور من بينها
التعرف على المفاهيم الأساسية والنماذج المفسرة لصعوبات التعلم، والتعريفات الخاصة بصعوبات القراءة والكتابة ،
التعرف على أسباب صعوبات التعلم المختلفة وأنماطها ، والتعرف على البدائل التربوية للاطفال
ذوي صعوبات التعلم، وتحديد أساليب التدخل العلاجي، والاستراتيجيات التدريسية لصعوبات التعلم،ودور الأسرة في برامج التدخل المبكر لصعوبات التعلم.
والكتاب يتناول مشكلات القراءة وعلاقتها بصعوبة التعلم بهدف تعزيز وعي أفراد المجتمع بمشاكل صعوبات التعلم، والتركيز على أهمية التدخل المبكر في علاج هذه المشاكل، وذلك بحضور عدد من الاطفال ذوي صعوبات التعلم وأسرهم، بالإضافة الى المهتمين في هذا المجال.
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