أساليب علاجية مع الأطفال ذوى صعوبات التعلم بندوة بمكتبة مصر الجديدة

MENAFN - Youm7) تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفلجلسة نقاشية حول كتاب "صعوبات التعلم"للكاتب تامر مصطفى، وذلك اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساء، سوف تتناول أبرز الاستراتيجيات العلاجية المستخدمة مع الاطفال ذوي صعوبات التعلم بالنسبة للمجال اللغوي والقراءة، والتقنيات المساندة مع هذه الفئة، واستعراض أبرز الخبرات والتجارب فيما يتعلق بصعوبات التعلم ، وإتاحة الفرصة لتعريف الحضور بالعديد من الأبحاث والدراسات المتعلقة في مجال النطق واللغة.

وتدور الجلسة حول عدة محاور من بينها

التعرف على المفاهيم الأساسية والنماذج المفسرة لصعوبات التعلم، والتعريفات الخاصة بصعوبات القراءة والكتابة ،

التعرف على أسباب صعوبات التعلم المختلفة وأنماطها ، والتعرف على البدائل التربوية للاطفال

ذوي صعوبات التعلم، وتحديد أساليب التدخل العلاجي، والاستراتيجيات التدريسية لصعوبات التعلم،ودور الأسرة في برامج التدخل المبكر لصعوبات التعلم.

والكتاب يتناول مشكلات القراءة وعلاقتها بصعوبة التعلم بهدف تعزيز وعي أفراد المجتمع بمشاكل صعوبات التعلم، والتركيز على أهمية التدخل المبكر في علاج هذه المشاكل، وذلك بحضور عدد من الاطفال ذوي صعوبات التعلم وأسرهم، بالإضافة الى المهتمين في هذا المجال.



