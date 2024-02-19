فعاليات اليوم.. قصور الثقافة تحتفل بمسيرة مصطفى نصر وندوة صدى حادثة دنشواي

MENAFN - Youm7) يقام اليوم الثلاثاء 20 فبراير، العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، فى عدد من الهيئات والمعارض المختلفة، إذ تعقد دار الأوبرا المصرية صالونا ثقافيا بمناسبة ذكرى رحيل شيخ الملحنين زكريا أحمد، كما تحتفل قصور الثقافة بمسيرة الأديب والروائي الكبير مصطفى نصر، بالإضافة إلى ندوة "صدى حادثة دنشواي في الصحافة والأدب التي ينظمها قطاع الفنون التشكيلية.

قصور الثقافة تحتفي بمسيرة مصطفى نصر في "العودة إلى الجذور"

تنظم

الهيئة العامة لقصور الثقافة

برئاسة عمرو البسيوني، لقاء ببرنامج "العودة إلى الجذور"، احتفاء بمسيرة الأديب والروائي الكبير مصطفى نصر، في السابعة مساءً بقصر ثقافة الأنفوشي، ضمن برامج وزارة الثقافة للاحتفاء برموز الأدب والفكر، يتضمن اللقاء الذي يديره الشاعر جابر بسيوني، حديثا عن السيرة الذاتية والإبداعية للكاتب الكبير وأبرز أعماله القصصية والروائية، وذلك بمشاركة كل من الأدباء شوقي بدر يوسف، محمد عطية، ومحمد رجب عباس.

قطاع الفنون التشكيلية ينظم ندوة "صدى حادثة دنشواى فى الصحافة والآدب" كما ينظم قطاع الفنون التشكيلية اليوم الثلاثاء ندوة ثقافية بعنوان "صدى حادثة دنشواي في الصحافة والأدب" فى تمام الساعة 11 صباحًا بمتحف دنشواى ويحاضر فيها عمرو شرشر مدير مركز دنشواي الثقافي مؤلف كتاب دنشواي والتاريخ،

ويقع متحف دنشواي بقرية دنشواي بمحافظة المنوفية، وقد تم بناؤه تخليدا وتكريما لشهداء حادثة دنشواي الشهيرة التي وقعت أحداثها عام 1906.

ذكرى رحيل زكريا أحمد في صالون الأوبرا الثقافي

وتعقد دار الأوبرا المصري اليوم برئاسة الدكتور خالد داغر ضمن فعاليات نشاطها الثقافة والفكري صالونًا ثقافية بمناسبة ذكرى رحيل شيخ الملحنين زكريا أحمد، وذلك السابعة مساءًا على مسرح معهد الموسيقي العربية،

، وذلك بهدف تجسيد خطط الثقافة المصرية الهادفة للاحتفال برموز النغم والكلمة، ويستضيف الصالون ابنة الموسيقار الراحل "تهاني"، والدكتور غيري عامر أستاذ الموسيقى العربية بكلية التربية الموسيقية، والدكتور سيد علي إسماعيل الاستاذ بقسم اللغة العربية جامعة حلوان، الناقد الفني محمد دياب ويتخلل الاحتفالية فقرة فنية لتخت شرقي

