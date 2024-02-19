فعاليات اليوم.. قصور الثقافة تحتفل بمسيرة مصطفى نصر وندوة صدى حادثة دنشواي

(MENAFN
- Youm7) يقام اليوم الثلاثاء 20 فبراير، العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، فى عدد من الهيئات والمعارض المختلفة، إذ تعقد دار الأوبرا المصرية صالونا ثقافيا بمناسبة ذكرى رحيل شيخ الملحنين زكريا أحمد، كما تحتفل قصور الثقافة بمسيرة الأديب والروائي الكبير مصطفى نصر، بالإضافة إلى ندوة "صدى حادثة دنشواي في الصحافة والأدب التي ينظمها قطاع الفنون التشكيلية.
قصور الثقافة تحتفي بمسيرة مصطفى نصر في "العودة إلى الجذور"
تنظم
الهيئة العامة لقصور الثقافة
برئاسة عمرو البسيوني، لقاء ببرنامج "العودة إلى الجذور"، احتفاء بمسيرة الأديب والروائي الكبير مصطفى نصر، في السابعة مساءً بقصر ثقافة الأنفوشي، ضمن برامج وزارة الثقافة للاحتفاء برموز الأدب والفكر، يتضمن اللقاء الذي يديره الشاعر جابر بسيوني، حديثا عن السيرة الذاتية والإبداعية للكاتب الكبير وأبرز أعماله القصصية والروائية، وذلك بمشاركة كل من الأدباء شوقي بدر يوسف، محمد عطية، ومحمد رجب عباس.
قطاع الفنون التشكيلية ينظم ندوة "صدى حادثة دنشواى فى الصحافة والآدب" كما ينظم قطاع الفنون التشكيلية اليوم الثلاثاء ندوة ثقافية بعنوان "صدى حادثة دنشواي في الصحافة والأدب" فى تمام الساعة 11 صباحًا بمتحف دنشواى ويحاضر فيها عمرو شرشر مدير مركز دنشواي الثقافي مؤلف كتاب دنشواي والتاريخ،
ويقع متحف دنشواي بقرية دنشواي بمحافظة المنوفية، وقد تم بناؤه تخليدا وتكريما لشهداء حادثة دنشواي الشهيرة التي وقعت أحداثها عام 1906.
ذكرى رحيل زكريا أحمد في صالون الأوبرا الثقافي
وتعقد دار الأوبرا المصري اليوم برئاسة الدكتور خالد داغر ضمن فعاليات نشاطها الثقافة والفكري صالونًا ثقافية بمناسبة ذكرى رحيل شيخ الملحنين زكريا أحمد، وذلك السابعة مساءًا على مسرح معهد الموسيقي العربية،
، وذلك بهدف تجسيد خطط الثقافة المصرية الهادفة للاحتفال برموز النغم والكلمة، ويستضيف الصالون ابنة الموسيقار الراحل "تهاني"، والدكتور غيري عامر أستاذ الموسيقى العربية بكلية التربية الموسيقية، والدكتور سيد علي إسماعيل الاستاذ بقسم اللغة العربية جامعة حلوان، الناقد الفني محمد دياب ويتخلل الاحتفالية فقرة فنية لتخت شرقي
MENAFN19022024000132011024ID1107872632
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.