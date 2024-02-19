ندوة عن موسيقى أفلام راجح داود فى مكتبة الإسكندرية.. اعرف الموعد

MENAFN - Youm7) تنظم مكتبة الإسكندرية ندوة حول "موسيقى أفلام راجح داود" بمقر المكتبة، وذلك يوم الإثنين 26 فبراير الحالى، فى تمام الساعة السادسة مساء، بحضور الدكتور راجح داود.

راجح داود ملحن ومؤلف موسيقي مصري، لديه العديد من المؤلفات الموسيقية وقام بتأليف الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام الهامة في السينما المصرية، حصل على بكالوريوس المعهد العالي للموسيقى (الكونسرفاتوار) في التأليف الموسيقي عام 1977، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في الموسيقى (ماجستير الآداب) وشهادة الدكتوراة من أكاديمية فيينا للموسيقى. عمل كأستاذ بقسم التأليف الموسيقي بالمعهد العالي للموسيقى بالقاهرة، ويتولى حاليًا منصب مشرف عام على وحدة التأليف الموسيقي بالمبنى المركزي للوحدات التعليمية بأكاديمية الفنون.

له العديد من المؤلفات الموسيقية منها لمحة مصرية للأوركسترا ، ورقصتان للفلوت والأوركسترا الوتري، وصعود الروح للأوركسترا الوتري، وصوت نسائي، ونصر السماء، وإهداء شهداء 25 يناير، وموسيقي مسلسل الصفعة، ومن أفلامه الصعاليك، البحث عن سيد مرزوق، الكيت كات، أرض الأحلام، رسائل البحر، مذكرات مراهقة ، خريف آدم ، وغيرها.

مكتبة الإسكندرية

تضم المكتبة حاليا، ما يقرب من 2 مليون كتاب، بمختلف لغات العالم، و12 مركزًا للبحث الأكاديمى، مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط، مركز دراسات الخطوط، مركز الدراسات والبرامج الخاصة، المعهد الدولى للدراسات المعلوماتية، مركز المخطوطات، مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى ومقره القاهرة، مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية، مركز دراسات الحضارة الإسلامية، مركز الدراسات القبطية، مركز الدراسات الاستراتيجية، برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعى، مركز الفنون، بالإضافة إلى 6 مكتبات متخصصة ابرزها مكتبة الخرائط ومكتبة النشئ والطفل ومكتبة المكفوفين.