ندوة عن موسيقى أفلام راجح داود فى مكتبة الإسكندرية.. اعرف الموعد

(MENAFN
- Youm7) تنظم مكتبة الإسكندرية ندوة حول "موسيقى أفلام راجح داود" بمقر المكتبة، وذلك يوم الإثنين 26 فبراير الحالى، فى تمام الساعة السادسة مساء، بحضور الدكتور راجح داود.
راجح داود ملحن ومؤلف موسيقي مصري، لديه العديد من المؤلفات الموسيقية وقام بتأليف الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام الهامة في السينما المصرية، حصل على بكالوريوس المعهد العالي للموسيقى (الكونسرفاتوار) في التأليف الموسيقي عام 1977، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في الموسيقى (ماجستير الآداب) وشهادة الدكتوراة من أكاديمية فيينا للموسيقى. عمل كأستاذ بقسم التأليف الموسيقي بالمعهد العالي للموسيقى بالقاهرة، ويتولى حاليًا منصب مشرف عام على وحدة التأليف الموسيقي بالمبنى المركزي للوحدات التعليمية بأكاديمية الفنون.
له العديد من المؤلفات الموسيقية منها لمحة مصرية للأوركسترا ، ورقصتان للفلوت والأوركسترا الوتري، وصعود الروح للأوركسترا الوتري، وصوت نسائي، ونصر السماء، وإهداء شهداء 25 يناير، وموسيقي مسلسل الصفعة، ومن أفلامه الصعاليك، البحث عن سيد مرزوق، الكيت كات، أرض الأحلام، رسائل البحر، مذكرات مراهقة ، خريف آدم ، وغيرها.
مكتبة الإسكندرية
تضم المكتبة حاليا، ما يقرب من 2 مليون كتاب، بمختلف لغات العالم، و12 مركزًا للبحث الأكاديمى، مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط، مركز دراسات الخطوط، مركز الدراسات والبرامج الخاصة، المعهد الدولى للدراسات المعلوماتية، مركز المخطوطات، مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى ومقره القاهرة، مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية، مركز دراسات الحضارة الإسلامية، مركز الدراسات القبطية، مركز الدراسات الاستراتيجية، برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعى، مركز الفنون، بالإضافة إلى 6 مكتبات متخصصة ابرزها مكتبة الخرائط ومكتبة النشئ والطفل ومكتبة المكفوفين.
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