Tuesday, 20 February 2024 08:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق عروض نوادي المسرح الإقليمي بالإسماعيلية.. تستمر حتى نهاية فبراير

2/19/2024 11:28:04 PM
(MENAFN- Youm7) أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح بإقليم القناة وسيناء الثقافي، تحت شعار "مسرح في كل حتة في مصر"، ضمن برامج وزارة الثقافة.



وشهد مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، عرضين مسرحيين، جاء الأول بعنوان" بداخلك قد ترى النور"، تأليف محمد السوري، وإخراج أحمد حلمي، أداء تمثيلي عمرو هشام، رحمة محمود، هدير أحمد، عبد الرحمن مجدي، أحمد ضياء، هبة عمر، بافلي سامح، وتدور فكرته حول الصراع الإنسانى بين الخير والشر، ويتضح ذلك من خلال الأحداث التى تدور بحى "الباطنية" أحد الأحياء الشعبية فى مصر.



بينما جاء العرض الثانى بعنوان "فوتوشوب"، تأليف محمد خليفة، إخراج حازم خطاب، تمثيل زياد أيمن، محمود قابيل، كريم عصام، هاجر الخولي، يوسف مهدي، مريم طلعت، آية سعيد، مايا كامل، إسلام مبارك، وتدور قصته حول طفل يعثر على ظرف بداخله مجموعة من الصور لشخص يدعى "ميدو" في مراحل مختلفة من حياته، ويمكنه رؤية أحداث كل صورة عندما يمسك بها، ليكشف مدى أثر التربية على حياة هذا الشخص وانعكاس ذلك على اختياراته في المستقبل.



ومن المقرر أن تستمر العروض حتى نهاية فبراير الحالي على مسرحي قصر ثقافة الإسماعيلية وبورسعيد، بإشراف المخرج محمد الطايع مدير النوادي.



ويشهد إقليم القناة وسيناء هذا الموسم تقديم 28 عرضا منها عرض لفرع ثقافة شمال سيناء، و 3 عروض لفرع جنوب سيناء، و7 عروض لفرع ثقافة السويس، ويقدم فرع ثقافة الإسماعيلية 8 عروض، بينما يقدم فرع ثقافة بورسعيد 9 عروض مسرحية.












MENAFN19022024000132011024ID1107872630

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث