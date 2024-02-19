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نينتندو تؤجل طرح Switch 2 إلى أوائل عام 2025.. اعرف التفاصيل

2/19/2024 11:28:01 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير حديث عن أن Nintendo ستقوم بتأجيل طرح وحدة تحكم الجيل التالي الخاصة بها حتى الأشهر الأولى من عام 2025، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، وكان من المقرر إطلاق خليفة Switch الشهير في نهاية هذا العام، ولكن تم إخبار العديد من الناشرين الآن أن يتوقعوا صدوره في العام التالي، وفقًا للأشخاص الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم نظرًا لعدم إصدار الجهاز.



وأخبرت Nintendo بعض المديرين التنفيذيين بعدم توقع طرح وحدة التحكم حتى مارس 2025 على أقرب تقدير، وهذا يعني أن وحدة التحكم التالية ستفتقد فترة التسوق الرئيسية للعطلات، والتي عادة ما تكون التوقيت المثالي لظهور وحدة التحكم الجديدة لأول مرة.



وقد باعت أجهزة The Switch، التي يبلغ عمرها الآن سبع سنوات، أكثر من 139 مليون وحدة وحققت نجاحات مذهلة مثل لعبتي Legend of Zelda الحائزتين على جوائز وMario Kart 8 Deluxe التي بيعت منها أكثر من 60 مليون نسخة.


وحافظت الأداة الهجينة المحمولة على الحماس لفترة أطول من معظم وحدات التحكم، ووصلت أسهم نينتندو إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق هذا الأسبوع حيث نظر المستثمرون إلى ما بعد الأشهر القليلة المقبلة نحو الجيل التالي، فيما سيختبر التأخير صبرهم حيث تقوم Nintendo بتمديد عمر Switch الحالي إلى أبعد من ذلك.



ولدى نينتندو قائمة متفرقة نسبيًا من الألعاب القادمة لجهاز Switch هذا العام، وهو ما يراه المحلل سيركان توتو
كعلامة على أن الشركة تتراجع عن أكبر نجاحاتها للجيل التالي من Switch.



قال توتو: "من المرجح أن نينتندو تتطلع إلى خط أنابيب جاف جدًا هذا العام". "ستظل الشركة تحاول الاحتفاظ بالأفلام الرائجة لوحدة التحكم التالية، لذا قد يشهد عام 2024 المزيد من عمليات إعادة إنتاج ألعاب Nintendo القديمة. على أية حال، سيكون عام 2024 أصعب بكثير بالنسبة لنينتندو بدون جهاز جديد.



وقال متحدث باسم نينتندو إن الشركة ليس لديها ما تعلق عليه. لقد التزمت شركة تصنيع الألعاب الصمت بشأن أي خليفة محتمل لـ Switch، حيث وعد الرئيس شونتارو فوروكاوا بمناقشة خططها للسنة المالية القادمة بعد أن تعلن عن أرباح ربع مارس. تم الإبلاغ عن أخبار التأخير في وقت سابق بواسطة Video Games Chronicle.
















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